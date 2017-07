Cu salariul minim, veti rãmâne fãrã oameni în firme!

joi, iulie 27, 2017, 3:00

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, avertizeazã patronii cã nu mai pot avea muncitori calificati în firme, pe care sã îi plãteascã cu salariul minim pe economie. Dacã atitudinea fatã de angajati nu se va schimba, economia localã riscã sã se blocheze. Edilul Vasluiului cere patronilor sã discute cu oamenii, sã le achite salariile la timp, sã achizitioneze tehnologie modernã si, nu în ultimul rând, sã dea salarii mai mari.

Economia judetului Vaslui dã primele semne de blocaj din cauza lipsei acute de fortã de muncã. Marii agenti economici din judet se plang tot mai insistent cã nu mai au oameni pe care sã ii angajeze, pierd nenumãrate proiecte si riscã sã intre in faliment. Pe de altã parte, si o parte din sutele de proiecte eligibile obtinute de administratiile publice locale riscã sã nu fie implementate, din cauza lipsei fortei de muncã. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, este de pãrere cã firmele din sectorul privat trebuie sã isi schimbe atitudinea fatã de angajati si sã inceapã sã plãteascã salarii mai bune. Pavãl avertizeazã cã la Vaslui nu mai merge sã iti mentii un nucleu de oameni intr-o firmã si sã continui sã plãteste salariul minim brut pe economie. ‘Ne plangem cã nu avem fortã de muncã, cã oamenii din multe domenii pleacã in Spania, Anglia sau in alte tãri. Mã intalnesc des si am discutii cu cei de la Vascar, Pancarprod, Safir, si toatã lumea imi spune cã nu are fortã de muncã. Eu le spun cã, oricat de mare ar fi automatizarea, nu va putea fi inlocuitã forta de muncã. Alãturi de utilaje, trebuie sã isi formezi si un nucleu de oameni. Toamna, fugãresti omul acasã, primavara, il cauti si tot asa. Le-am spus: in acest fel, veti trãi sporadic, nu veti construi ceva trainic’, a avertizat Vasile Pavãl.

Firme fara capital

În prezent, sunt firme care participã la licitatii si, imediat dupã ce castigã lucrarea, merg la beneficiar sã cearã banii. Pe acest mecanism, dupã ce se incheie licitatiile, realizarea lucrãrilor intarzie foarte mult. ‘Vine patronul in fata muncitorului si vorbeste, iar acesta pe la spate aruncã jos lopata. Vreti sã aveti fortã de muncã in Vaslui cu salariul minim pe economie?! Vrei sã iti munceascã acel om cu salariul minim?! Iarna, il trimiti acasã; cand vine la treabã, nu are nicio fortã. De ce nu te-ai mecanizat, in asa fel incat muncitorul numai sã dirijeze bordura ?! Asa, ii dai o roabã ruptã sã care borduri. Îi dai un tarnacop cu coada ruptã si vrei productivitate, iar apoi te plangi cã intri in falimentî, a mai spus Pavãl.

Criza generala de forta de munca

Cu firme de constructii decapitalizate, fãrã echipamente si fortã de muncã, multe din obiectivele de investitii se realizeazã cu mare greutate. Mai mult, aceastã situatie de crizã se intalneste la nivel national, iar pe termen scurt si mediu, situatia va fi si mai dificilã. ‘Am fost in ultima perioada la mai multe sedinse ale Asociatiei Municipiilor din Romania si toatã lumea se plange de lipsa fortei de muncã. Multi constructori nu vor sã lucreze in orase, pentru cã sunt niste conditii de muncã specifice. Firmele vor sã nu aibã arbori, capace, vor sã lucreze usor. Cand in oras predai amplasamentul, trebuie sã ai toate avizele necesare. Am avut cazuri cand taie gresie si nu se pune apã, si asa umple trecãtorii de praf. Am turnat asfalt pe Bãlcescu si am cerut sã se punã o bandã, prin care sã se avertizeze cã acolo se lucreazã, cã este o sarmã de care se pot impiedeca oamenii. M-am certat jumãtate de orã pentru acest lucru’, a mai spus Pavãl.