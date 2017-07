Crizã de vaccin antitetanos în Bârlad!

miercuri, iulie 26, 2017, 3:00

Tot mai multi localnici reclamã faptul cã în nicio farmacie din Bârlad, dar nici în spitalele din localitate, nu se mai gãseste, de ceva vreme, vaccin antitetanic. Cei mai revoltati spun însã cã responsabilii chiar îsi bat joc de cei care au nevoie de vaccinul în cauzã, întrucât refuzã constant sã le dea o explicatie pentru lipsa acestuia.

Chiar zilele trecute, un barlã – dean in varstã de 57 de ani, care a avut nevoie de vaccinul antitetanic, ne-a constactat la redactie pentru ne povesti calvarul prin care a trecut, timp de douã zile, pentru a- si procura tratamentul. Omul a ajuns la spital, unde i s-a recoman – dat tratatment antitetanic, din cauzã cã a cãlcat intr-un cui ruginit. ‘Nu aveam cum sã vãd in iarbã scandura in care se afla cuiul in care am cãlcat. Am avut ghjinion, asta e! M-a dus la spital cu dureri groaznice la nivelul cãlcaiului, intrucat cuiul era gros si foarte ruginit. Mi s-a toaletat rana si mi s-a spus cã trebuie sã merg sã imi iau singur vaccin antitetanic, intrucat spitalul nu mai are pe stoc de cateva sãptãmani. M-am gandit cã nu e o problemã asa mare si am plecat, impreunã cu fiica mea, la farma cii. Ce credeti? Aproape o jumãtate de zi ne-a luat sã mergen din farmacie in farmacie. Nicãieri nu aveau! Mai grav este cã nimeni nu ne-a spus nimic. Nimeni nu stie de ce nu este acest vaccin. Sau cel putin asa mi-au spus mie si farmacistele si cei de la spital…’, ne-a povestit revoltat bãrbatul. Disperat si cu dureri din ce in ce mai mari, omul a luat legãtura cu o rudã care, spune el, este medic in Iasi si care i-a recomandat niste calmante, panã la administrarea vaccinului. Tratament la care, de altfel, medicul iesean l-a sfãtuit sã nu renunte sub niciun chip. ‘Dar de unde vaccin? Tot cumnatul meu de la Iasi mi-a spus cã are un fost coleg de facultate la Vaslui, in oras, si cã acolo nu este nicio problemã sã il procurãm. Abia a doua zi fiica mea s-a urcat in masinã si a mers la Vaslui, unde a gãsit in prima farmacie in care a intrat… Dar cum am dormit eu in acea noapte… numai eu stiu. Durerea nici nu s-a comparat cu gandul cã mi s-ar putea infecta picio – rul, sã pãtesc si alte necazuri… Pentru cã nu aveam voie sã depãsesc 48 de ore de la accidentare fãrã a mã fi vaccinat’, a mai spus bãrlãdeanul. Într-adevãr, lipsa vaccinului antitetanic este un mister pentru toatã lumea. Tot ce am putut afla si noi este cã mecanismul prin care se face aprovizionarea cu acest ser atat de necesar spitalelor si farmaciilor este complet blocat. Unii farmacisti au spus cã, desi in trecut (chiar in 2016) a mai existat aceastã situatie, intrucat tara noastrã importa vaccinul din Bulgaria printr-o singurã firmã, nimeni nu a invãtat nimic din experienta de atunci iar acum unitãtile de distributie care il mai detin sunt doar cele care au fost previzibile la un moment dat si siau fãcut stocuri. În plus, farmacistii mai spun cã stiu de la distribuitori cã ar fi si anumite probleme legate de stabilirea pretului maximal, in acord cu cel practicat in statele membre ale UE dar pe care, insã, statul roman incã nu l-a stabilit, dupã ultimele modificãri de tarife din piata de profil. ‘Vestile bune sunt cã ar trebuie sã se aseze toate aceste probleme, in scurt timp. Din ce stim noi, de la 1 august nu ar mai trebui sã ne confruntãm cu lipsa vaccinului. Chiar si asa, panã atunci mai este si este normal ca oamenii sã fie ingrijorati. Poate dacã legislatia s-ar mai simplifica, altfel ar sta lucrurile’, ne-a spus un farmacist din Barlad.