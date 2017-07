Corneliu a BOR-ul cu burta pe carte!

vineri, iulie 28, 2017, 3:00

Astãzi si mâine, Comisia pentru Regulamente si Statut din cadrul Bisericii Ortodoxe Române analizeazã procedurile care se impun în cazul episcopului de Husi, reprezentantii Patriarhiei precizând cã nu s-au mai confrutat cu o astfel de situatie.

‘Se studiazã in mod amãnuntit statutul pentru cã este prima datã cand ne confruntãm cu un asemenea caz, trebuie analizate exact toate recomandãrile regulamentelor si statutelor in cazul judecãrii unui ierarh. Se vor analiza procedurile care se vor aplica in Sinodul Permanent. Aceastã Comisie pentru Regulamente si Statut pregãteste intalnirea Sinodului Permanent, care a fost stabilit pentru 17 si 18 august. Sinodul Permanent va analiza cazul, probele care vor mai apãrea panã atunci si concluziile pe care le va extrage si propunerile de sanctionare vor fi trimise cãtre comisia de disciplinã a Sfantului Sinod’, a declarat, pentru Mediafax, purtãtorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Bãnescu. Reprezentantantul Patriarhiei a precizat cã episcopul de Husi, Corneliu Barlãdeanu, nu a adus, panã in acest moment, nicio dovadã prin care sã isi demons treze nevinovãtia. ‘Episcopul de Husi nu a adus nicio probã in apãrarea lui, doar a cerut o expertizare tehnicã a inregistrãrilor respective, lucru pe care il face o autoritate judiciarã care are asemenea experti. Rezultatul acestei expertize, dacã va fi gata panã atunci, va fi discutat de Sinodul din august’, a adãugat Vasile Bãnescu. Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei i-a cerut episcopului de Husi, Corneliu Barlãdeanu, filmat in ipostaze compromitãtoare, sã nu mai slujeascã panã la sedinta Sfantului Sinod. Potrivit unui comunicat transmis de Sinodul mitro politan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, vineri, 21 iulie, a avut loc Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, la care au participat toti membrii acestui for bisericesc. ‘În cadrul acestei intruniri s-a discutat din nou situatia creatã in jurul acuzatiilor aduse Episcopului Corneliu de Husi, cu referire la presupuse abateri de naturã moralã. Ca rezultat al discutiilor care au avut loc, ierarhii prezenti au solicitat Episcopului Husilor sã nu mai slujeascã Sfanta Liturghie si celelalte slujbe bisericesti, panã la proxima sedintã a Sfantului Sinod cand se va aborda acest subiect, urmand ca Pãrintele Episcop Corneliu sã se supunã acestei solicitãri’, se aratã in comunicat.