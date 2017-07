Contrabanda nu renteazã mereu: tigãri de 2.250 lei, amendã de 10.000 lei!

luni, iulie 24, 2017, 3:00

Pe 19 iulie, in jurul orei 20.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control, pentru a intra in tarã ca pasager intr-un autocar ce efectua o cursã ocazionalã pe ruta Republica Moldova – Franta, Sergiu S., in varstã de 42 de ani, cetãtean roman. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control amãnuntit asupra mijlocului de transport si pasagerilor, ocazie cu care echipa comunã de control a descoperit, ascunse intr-un colet apartinand lui Sergiu S., 10.000 tigarete cu timbru de accizã R. Moldova. Conform prevederilor legale, a fost luatã mãsura confiscãrii tigãrilor, in valoare de 2.250 lei, si sanctionarea contraventionalã a bãrbatului cu amendã in valoare de 10.000 lei.