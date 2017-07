Consiliul Investitorilor Strãini, îngrijorat de modificãrile aduse programului de guvernare

joi, iulie 6, 2017, 3:00

Intentia Guvernului de a face o a doua revolutie a sistemului fiscal într-o perioadã de sase luni, a creat panicã în mediul de afaceri, atât pentru companiile locale, cât si strãine, fie ele mici sau multinationale, se aratã într-un comunicat al Consiliului Investitorilor Strãini.

Consiliul Investitorilor Strãini (FIC) isi exprimã ingrijorarea cu privire la modificãrile de substantã aduse recent programului de guvernare. Transformãri de o asemenea anvergurã, anuntate intempestiv si fãrã suficiente detalii, pot avea un efect destabilizator asupra economiei si nu fac decat sã subrezeascã increderea investitorilor existenti sau potentiali, indiferent de originea lor. Implementarea grãbitã a politicilor fiscale anuntate fãrã analize serioase, studii de impact sau consultãri cu mediul de afaceri pot avea un efect negativ asupra tuturor companiilor din orice sector de activitate, fie ele mari sau mici. Companiile membre FIC au sustinut recent in fata publicului si a decidentilor cã Romania are potentialul necesar sã devinã a zecea economie a Uniunii Europene in urmãtorii 20 de ani. ‘Schimbãrile bruste de politicã fiscalã fãrã o fundamentare solidã pot sã dea nastere unor incertitudini care indepãrteazã Romania de acest obiectiv. Toate aceste mãsuri suplimentare cu impact economic major, trimit un semnal negativ cãtre comunitatea de afaceri si potentialii investitori. Decidentii trebuie sã fie constienti de puterea cuvantului lor. Declaratiile publice pe care le fac pot afecta pietele si deciziile investitorilor. Anunturile succesive de crestere sau scãdere a taxelor si schimbãrile frecvente ale politicilor fiscale creeazã incertitudini pentru me diul de afaceri. Pentru investitorii care analizeazã deja posibilitatea de a veni in Romania asta inseamnã cã vor amana decizia panã cand lucrurile vor deveni mai clare sau vor investi in altã tarã’, se aratã in comu nicat. FIC a publicat recent un raport despre impactul investitiilor strãine in economia Romaniei, realizat impreunã cu Academia de Studii Economice din Bucuresti. Una dintre concluziile principale ale studiului este cã investitiile strãine au jucat un rol decisiv in dezvoltarea economicã a tãrii din ultimii 25 de ani si sunt indispensabile pentru viitor. Investitorii nu ar trebui descurajati sã vinã in Romania prin politici publice confuze si in continuã schimbare. ‘Referitor la mãsurile anuntate recent, considerãm cã unele dintre ele au fost explicate prea putin sau defectuos, nu au fost insotite de un studiu de impact si nu au luat in considerare experienta nefavorabilã, din alte tãri membre UE si nu numai. Membrii FIC considerã cã impozitarea cifrei de afaceri a companiilor se poate dovedi contraproductivã. Nu doar cã ar penaliza acele afaceri care au volume foarte mari dar marje ale profitului mici, dar vine in contradictie cu practica Uniunii Europene in acest domeniu si poate afecta semnificativ competitivitatea Romaniei in regiune. În acelasi spirit, considerãm cã si in cazul altor mãsuri anuntate, cum ar fi impozitarea venitului global, taxa de solida ritate sau mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat, Guvernul trebuie sã cantãreascã bine si sã facã niste calcule atente de impact. Venind pe fondul cresterii salariilor din sectorul public si in general al cresterii cheltu ielilor publice, astfel de mãsuri fiscale pot dezechilibra stabilitatea macroeconomicã si bugetarã pe care Romania a obtinut-o cu multe sacrificii si tocmai in momentul in care nucleul dur al Europei pune din nou accentul pe aceasta. Companiile membre FIC angajeazã 182.000 de persoane si au o cifrã de afaceri de peste 180 de miliarde de lei, aproximativ 25% din PIB-ul Romaniei. Activitatea acestor companii si implicit activitatea economicã din Romania pot fi puternic perturbate atunci cand politicile publice se schimbã in mod radical. Împlinim anul acesta 20 de ani de activitate si ne dorim in continuare acelasi lucru pe care ni l-am dorit si pe care l-am sustinut ca la inceput: crestere economicã sustenabilã, din care toatã lumea sã aibã de cistigat. Aceasta este tema pe care am dialogat mereu cu autoritãtile si ne exprimãm in con tinuare deschiderea pentru acest dia log’, se aratã in documentul transmis de FIC.