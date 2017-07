Concursul pentru directori în scoli face noi victime

vineri, iulie 21, 2017, 3:00

Concursul de ocupare a posturilor vacante de directori si directori adjunct ale unitãtilor din invãtãmantul preuniversitar de stat continuã cu proba de evaluare a CV-ului si interviul, ce se sustine la Liceul Teoretic ßMihail Kogãlniceanu’ din Vaslui. Miercuri, sau prezentat, conform programãrii, primii 18 candidati, inclusiv dintre cei 13 aspiranti care nu au reusit sã obtinã punctaj de trecere la proba scrisã, desfãsuratã sãptãmana trecutã. Dealtfel, niciunul dintre cei picati nu a depus panã acum contestatie si, din cei sase programati ieri, niciunul nu s-a prezentat la interviu. Încã din prima zi, proba de sustinere a interviului a fãcut victime, doi dintre candidati neintrunind punctajul de trecere, in ciuda faptului cã, pentru a-i ajuta, conducerea ISJ a postat pe site-ul institutiei legislatia din bibliografia de concurs. Este vorba de profesorii Benone Coseru, aspirant la functia de director a Scolii Gimnaziale ßSf Luca’ din Costesti, si Marian Bolum, care a candidat pentru ambele functii de conducere ale Scolii Gimnaziale ßManolache Costache Epureanu’ din Barlad, scoalã care, se pare, va avea parte de o conducere interimarã in urmãtorul an scolar, dupã ce ambii candidati la sefie au picat concursul! Mai trebuie spus cã atat Coseru, cat si Bolum, promovaserã la limitã proba scrisã, cu putin peste punctajul minim de 35 de puncte. Sustinerea interviului si a CV-ului continuã panã pe 31 iulie, iar candidatii nemultumiti de punctajele obtinute pot depune contestatie in maxim 48 de ore dupã afisarea rezultatelor pe site-ul ISJ. Rezultatele finale ale concursului vor fi afisate panã pe 2 august, iar panã pe 4 august, rezultatele vor fi validate in Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar Judetean si transmise Ministerului Educatiei. În final, pe 21-23 august, vor fi emise dispozitiile de numire in functie incepand cu data de 1 septembrie 2017.