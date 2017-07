Concursul pentru directori de scoli, aproape de final

marți, iulie 25, 2017, 3:00

Din totalul de 69 de candidati înscrisi pentru ocuparea posturilor vacante de director sau director adjunct ale institutiilor de învãtãmânt preuniversitar de stat din judetul Vaslui, doar 52 au promovat examenul, procentul de „promovabilitate”, de 75,3%, fiind totusi unul dintre cele mai mari pe tarã. Proba scrisã a fãcut cele mai multe victime, în afara unu neprezentat fiind si 13 aspiranti picati. O altã probã, ce ar fi trebuit sã fie o formalitate, interviul, a adus alti 3 respinsi, care au întrunit punctajul minim, de 35 de puncte. Doi dintre acestia au fãcut contestatie, ce va fi rezolvatã în urmãtoarele zile, la fel procedând alti doi candidati, ambii pentru postul de director adjunct al Scolii Gimnaziale „Stefan cel Mare” din Vaslui, ale cãror medii totale nu le-ar permite cîstigarea acestui post. Scoala din Pogonesti, unde a fost cea mai mare concurentã, ar putea rãmâne fãrã director, dupã ce toti cei trei candidati au picat concursul, unul mai având doar sansa contestatiiei depuse în legãturã cu nota primitã la interviu.

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a publicat rezultatele, inainte de contestatii, ale concursului pentru ocuparea unuia din cele 90 de posturi vacante de director sau director adjunct ale institutiilor de invãtãmant preuniversitar de stat din judet. Desi sustinerea interviului si a CVaului profesional de cãtre candidati ar fi trebuit sã aibã loc panã la sfarsitul lunii iulie, numãrul mic, doar 69 de profesori inscrisi la concurs, a permis ca aceste probe sã se desfãsoare in doar 3 zile. În urma acestor examinãri, alti 3 candidati au fost declarati ca respinsi, pe langã cei 13 candidati care au picat la proba scrisã si care, cu o exceptie, nici mãcar nu sau mai prezentat la ultimele probe. Doi dintre ei, care au obtinut punctaj insuficient la sustinerea interviului, au fãcut contestatii in termenul de 48 de ore de la afisarea rezultatelor. La fel au procedat alti doi candidati, care, desi au trecut proba interviului, au obtinut un punctaj insuficient pentru a ocupa functia doritã. Este vorba de Sorin Popoiu si Cristina Gheteu, care, notati cu 36,65, respectiv 35,30 la interviu, au obtinut medii totale cu 1,75, respectiv cu 5,70 puncte mai mici decat cea de-a treia candidatã la functia de director adjunct a Scolii Gimnaziale ‘Stefan cel Mare’ din Vaslui, actuala interimarã Cristina Mihaiela Lefter, notatã la interviu cu 42,25 puncte. Proba interviului s-a dovedit dificilã si pentru profesorul Marian Bolum, care nu a intrunit cerintele pentru a ocupa functia de director al Scolii Gimnaziale ‘Manolache Costache Epureanu’ din Barlad, obtinand doar 26 de puncte, insã, cu 35 puncte obtinute, s-a dovedit a fi calificat pentru functia de director adjunct. La respectiva scoalã, ISJ Vaslui va trebui sã desemneze un interimar pentru a ocupa postul de director in urmãtorul an scolar, dupã ce profesorul Bogdan Sorin Jora, care, la fel, a optat pentru ambele functii de conducere, a picat incã de la proba scrisã. La fel, in cazul Scolii Gimnaziale ‘Dimitrie Negrutiu’ din Pogonesti, unde a fost una dintre cele mai aprige concurente. Aici, un candidat, Daniela Tãtaru, nu s-a prezentat deloc la concurs, un altul, Neculai Tãtaru a picat proba scrisã si, ulterior, si cea a CV-ului, iar un al treilea candidat, Cristina Pãvãlescu, a fost declaratã respinsã la ultima probã, cea a interviului, unde a obtinut 33,35 puncte, fatã de minimul de 35 de puncte. Acesta din urmã mai trage sperante sã ocupe totusi functia de director a respectivei scoli, dacã contestatia depusã va fi solutionatã pozitiv. Dacã in ceea ce priveste candidatii la functia de director a unor grãdinite, toti cei 7 inscrisi au promovat acest examen, nu la fel este in cazul liceelor, trei dintre pretendenti fiind respinsi incã de la proba scrisã. Cu o promovabilitate de 75,3% inregistratã inainte de rezolvarea contestatiilor, profesorii din Vaslui au dovedit, la fel ca la concursul similar organizat toamna trecutã, cã sunt mai bine pregãtiti profesional decat colegii din multe alte judete, acolo unde numãrul respinsilor este mai mare.