Cinci copii în pericol, din cauza unui sofer inconstient

marți, iulie 25, 2017, 3:00

Politistii efectueazã cercetãri în cazul unui accident de circulatie petrecut, duminicã, pe raza comunei Zãpodeni. Un minor a ajuns la un spital din Iasi, alti patru minori au fost transportati la Spitalul Judetean Vaslui.

Duminicã, politistii vasluieni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier ce a avut loc pe raza comunei Zãpodeni, care s-a soldat cu rãnirea a cinci persoane. În timp ce un bãrbat de 23 de ani, cu domiciliul in comuna Zãpodeni, conducea autoturismul pe raza localitãtii de domiciliu, nu a adaptat viteza in functie de conditiile de drum, astfel cã, intr-o curbã usoarã la dreapta, a pierdut controlul asupra directiei de mers. Autovehiculul a intrat in santul pluvial din partea stangã a drumului, dupã care a intrat in coliziune cu un capãt de pod. Autoturismul este prevãzut cu un numãr total de 5 locuri, iar la momentul impactului, pe langã conducãtorul auto, se mai aflau in autovehicul un numãr de 7 pasageri. La momentul producerii accidentului, niciun ocupant din autovehicul nu purta centura de sigurantã. Din cei sapte pasageri, doi nu au necesitat acordarea de ingrijiri medicale. Ceilalti 5, toti minori cu varste cuprinse intre 10 si 17 ani, din localitatea Zãpodeni, au fost transportati cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. Una dintre victime, un minor in varstã de 17 ani, a fost diagnosticatã cu ßtraumatism cranio-facial cu multiple fracturi’, fiind transportatã cu ambulanta la o unitate medicalã din Iasi. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauzã s-a intocmit dosar de urmãrire penalã pentru sãvarsirea infractiunii de vãtãmare corporalã din culpã. De asemenea, conducãtorul auto a fost sanctionat contraventional pentru transportarea mai multor persoane decat numãrul de locuri stabilite in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare.