CEZ: Scumpirea energiei de la 1 iulie este prima lectie mai putin plãcutã a liberalizãrii pietei

miercuri, iulie 5, 2017, 3:00

Scumpirea energiei electrice de la 1 iulie este prima lectie mai putin plãcutã a liberalizãrii pietei, iar autoritãtile ar trebui sã analizeze foarte bine situatia, în special cea de pe piata de echilibrare, întrucât preturile sunt în continuare foarte mari, a declarat, marti, Martin Zmelik, CEO al CEZ România.

El s-a referit la situatia din primele luni ale anului, cand preturile energiei pe bursã au crescut la niveluri de douã ori mai mari decat la finele anului trecut. ßDacã incercãm sã concluzionãm situatia cu care ne-am confruntat in primãvarã, as spune cã a fost prima lectie mai putin plãcutã a liberalizãrii pietei. Au fost traderi cu preturi speculative. În plus, estimarea noastrã pentru temperaturile din iarnã era cu cinci grade in plus fatã de ce a fost in realitate, iar acest lucru a avut un impact urias asupra consumului. Totodatã, Romania doreste o integrare si este afectatã de evolutia pretului de pe pietele din jur’, a spus repre zentantul companiei energetice, in cadrul unei conferinte de presã. Potrivit acestuia, incã existã anumite componente reglementate, nu doar pe partea de vanzare, ci si pe cea de distributie care incã nu reflectã adevãratele preturi din piatã. ßToatã lumea se astepta, dupã acele luni nebune de iarnã, cã situatia se va calma, dar preturile sunt incã foarte mari pe piata angro. În opinia noastrã, autoritãtile ar trebui sã acorde mai multã atentie pe modul in care evolueazã preturile si sã analizeze aceastã situatie si, in special, modul cum functioneazã piata de echilibrare. Pentru noi, repet, aceasta este o consecintã a liberalizãrii pietei si, in loc de speculatii, am aprecia mai degrabã un set de solutii, in special pentru piata de echilibrare’, a mai spus oficialul CEZ Romania. Zmelik a arãtat cã, impreunã cu celelalte companii energetice din ACUE (Federatia Companiilor de Utilitãti din Energie), CEZ Romania elaboreazã un studiu pe aceastã temã, in urma cãruia va veni cu sugestii pentru autoritãti. La randul sãu, Doina Vornicu, directorul de operatiuni al CEZ Romania, a arãtat cã, pentru CEZ Vanzare, cresterea de tarif la 1 iulie este de 8,81%, adicã la 207,3 lei pe MWh pentru CPC, componenta de piatã concurentialã. ßDacã lucrurile merg intr-o dinamicã normalã, noi anticipãm pentru trimestrul IV un pret de 188 de lei pe MWh, iar pentru trimestrul I din 2018, minimum 198 de lei pe MWh’, a estimat ea. Vornicu a subliniat cã pretul ener – giei este in continuare mare, una dintre cauze fiind cresterea consumu lui in regiune. ‘Dupã cum observati, pretul ener – giei nu scade. Într-un fel existã si explicatii in piatã: suntem intr-o piatã cuplatã, unde creste consumul. Si in Romania a inceput sã creascã consumul si anticipãm si o dezvoltare economicã ce nu poate sã aibã loc in absenta unei cresteri de consum de energie electricã’, a spus directorul de operatiuni. Vornicu a arãtat cã liberalizarea pietei ii va determina pe consumatori sã fie mai responsabili in privinta estimãrii propriului consum de energie. ßDeschiderea pietei este un subiect interesant si fierbinte pentru toatã lumea. CEZ este si furnizor de ultimã instantã in zona Olteniei, si furnizor pe piata liberã in toate zonele din tarã. Deschiderea pietei pentru casnici inseamnã, pe de o parte, mai multã flexibilitate din punctul de vedere al clientilor in alegerea unui partener, dar inseamnã si mai multã responsabilitate din partea clientului sã cunoascã exact catã energie are nevoie sã consume, sã comunice cu furnizorul aceste lucruri, sã-si asume responsabilitatea dacã acea cantitate este mai mare sau mai micã, deci existã un dialog si o responsabilitate crescutã’, a subliniat Doina Vornicu. Piata energiei electrice se va liberaliza complet pentru consuma torii casnici de la 1 ianuarie 2018. CEZ Romania a incheiat anul trecut cu pierderi de 229 de milioane de lei, dupã un rezultat negativ de 410 milioane de lei in 2015, aratã datele furnizate marti de reprezentantii companiei. Pierderile au fost cauzate de un provizion pentru mijloace fixe, dar si de amanarea unor certificate verzi in valoare de 150 de milioane de lei. În acelasi timp, valoarea indicatorului EBTDA a crescut cu 8%, ajungand la 466 milioane de lei. Totodatã, numãrul minutelor de intreruperi neplanificate per consumator a scãzut anul trecut la 330, de la 828 de minute in 2012, iar numãrul penelor de curent per consumator a fost de 3,8, fatã de 6,5 in 2012.