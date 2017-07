Cereri putine pentru locurile speciale, dedicate rromilor, din licee

joi, iulie 13, 2017, 3:00

Din cauza unor probleme tehnice a pltaformei electronice de repartizare computerizatã in invãtãmantul liceal de stat, publicarea on-line a admiterii in liecu a fost amanatã ieri panã dupã ora 16.30. Cel mai probabil, doritorii vor afla abia azi, dupã publicarea, la scolile gimnaziale, a listelelor cu absolventii repartizati din scolile respective si lista cu locurile neocupate la licee, unitatea la care vor invãta in urmãtorii 4 ani. Nu aceeasi problemã o au absolventii de gimnaziu de etnie rromã care, prin lege, beneficiazã de locuri speciale dedicate lor in unitãtile de invãtãmant liceal, indiferent de media de admitere. De obicei, prea putini dintre elevii din aceastã etnie consideratã defavorizatã aplicã pe aceste locuri special destinate lor, de obicei pentru considerã cã nu pot face exigentelor unor scoli de elitã. La fel a fost cazul in acest an, in judetul Vaslui doar 19 absolventi de gimnaziu, de din cei peste 200 elevi de etnie romã inregistrati oficial, prevalanduse de aceste prevederi legale pentru a obtine un loc special dedicat lor la liceele vasluiene. În general acestia au dorit ca, indiferent de media de la Evaluare, care conteazã in propãortie de 80%, si cea din cei 4 ani de gimnaziu, sã obtinã un loc la liceul si specializarea doritã. Candidatul cu cea mai mare medie de admitere, 9,07, este o elevã a Scolii Gimnaziale ‘VI Popa’ din Barlad, care a dorit sã urmeze specializarea Stiinte Sociale in cadrul Colegiului National ‘Gh. Rosca Codreanu’ din localitate, doar alti doi barlãdeni alegand licee din oras, Liceul Teoretic ‘Mihai Eminescu’, sau cel pedagogic ‘Ioan Popescu’. Cu o singurã exceptie, o elevã din Husi, care a optat pentru specializarea de Tehnician produse alimentare a Colegiului Agricol ‘Dimitrie Cantemir’, si care avea media de admitere 6,10, toti ceilalti aplicanti de etnie romã au preferat licee din municipiul Vaslui, inclusiv, in cazul unei eleve din Ivãnesti, care avea media de admitere de doar 6,31, la cea mai cãutatã clasã, cea de Stiinte sociale de la cel mai select liceu, ‘Mihail Kogãlniceanu’. În afara candidatilor de etnie romã, alti 62 de elevi provenind de la scoli din afara judetului vaslui, incurajati, probabil, de bunele rezultate ale invãtãmantului vasluian din ultimul an, au ales sã candideze pentru licee de la noi din judet, chiar dacã doi dintre acestia aveau medii de admitere mai mult decat mediocre, sub 4! În schimb, alti doi au medii intre 9,50 si 9,75, alti 12 avand medii de peste 8, care lea permite inscrierea la licee bine cotate din judet.