joi, iulie 20, 2017, 3:00

Comuna Puscasi va pilota la nivel national un centru comunitar educational, unde 30 de copii de etnie romã vor beneficia de servicii optime de prevenire a abandonului scolar. În acest program sunt inclusi si pãrintii copiilor, care vor fi formati in domeniul educatiei parentale. ‘Înfiintarea unui asemenea Centru Comunitar Educational la Puscasi este o abordare inovativã si beneficã pentru educatia copiilor care provin din medii defavorizate. Ne dorim ca, prin acest centru, copiii sã beneficieze de cele mai bune servicii ocupationale in sistem integrat, astfel incat sã nu mai vorbim aici despre un fenomen in privinta abandonului scolar. Sunt ferm convins cã Puscasi va deveni un model pentru alte comunitãti, oferind consultatie si consiliere primarã care sã creascã gradul de constientizare a populatiei defavorizate cu privire la partea de educatie. Noi vrem sã educãm oamenii pentru cã este important ca decalajul educational intre copiii romi si majoritari sã disparã pentru totdeauna. Felicitãri initiatorilor acestui proiect si sperãm sã aibã continuitate si dupã finalizarea acestuia’, a declarat prefectul Eduard-Andrei Popica. Proiectul este sustinut de Guvernul Romaniei si finantat prin Agentia Nationalã pentru Romi.