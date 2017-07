Centre de colectare a lânii în judetul Vaslui

marți, iulie 25, 2017, 3:00

Guvernul a aprobat, in luna iulie, o hotãrare potrivit cãreia crescãtorii de ovine vor primi un sprijin financiar de 1 leu/kilogram pentru lana comercializatã. Este vorba de o schemã de ajutor de minimis care are o finantare de 36 de milioane de lei, iar banii se asigurã de la bugetul de stat. Valoarea totalã a ajutoarelor de minimis care se acordã unui beneficiar nu poate depãsi suma de 15.000 de euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual (2018) si in cele douã exercitii financiare precedente (2016, 2017). Sumele reprezentand ajutoare de minimis se plãtesc intr-o singurã transã anualã. Beneficiarii sunt persoanele fizice care au atestat de producãtor, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, persoanele juridice si orice forme asociative cu personalitate juridicã. ‘Împreunã cu reprezentantii crescãtorilor de ovine din judetul Vaslui, vom identifica locatiile, unde se vor organiza centre de colectare a lanii’, a spus Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui. Reprezentantii Ministrului Agriculturii au avut o intalnire cu reprezentantii mai multor societãti comerciale si cu ingineri sau arhitecti, cercetãtori dar si crescãtori de ovine, interesati de valorificarea lanii de oaie ca termoizolator in constructii si in industria textilã. Accentul a fost pus pe identificarea celor mai eficiente modalitãti de colectare, prelucrare si valorificare a lanii de oaie, in contextul interesului deosebit pentru lana oilor din Romania, manifestat de tãri precum India sau Turcia.