Cel mai bun Bac din ultimii opt ani!

marți, iulie 11, 2017, 3:00

Nu mai putin de 27 de candidati vasluieni la Bac au fost declarati «reusiti» dupã contestatii, în cazul a nouã dintre acestia, chiar cu medii mai mari de 7, datoritã diferentelor de notare la recorectare. Astfel, promovabilitatea în judetul Vaslui a ajuns la 76,67%, cea mai mare din ultimii 8 ani. Din acest punct de vedere, dar si ca numãr de medii de 10 si note maxime primite de absolventii de liceu vasluieni, suntem în rândul fruntasilor în topul neoficial întocmit la national. Cele mai slabe rezultate au fost obtinute la probele la chimie, biologie si matematicã, în timp ce, la filosofie, economie, psihologie sau logicã, promovabilitatea a fost de 100%, urmatã de informaticã, unde 99,21% dintre candidati au obtinut note de trecere, cei mai multi cu note peste 8!

Ieri, au fost afisate notele finale, dupã contestatii, la examenul de Bacalaureat sesi – unea de varã 2017. Asa cum era de asteptat, mai ales pentru cã, din acest an a fost eliminat pragul de jumãtate de punct pentru validarea noii note, recorectarea a adus o crestere a numãrului celor care au fost declarati reusiti la acest important examen. Astfel, mai putin de 27 de candidati din judetul Vaslui au fost declarati oreusitio dupã contestatii, in cazul a nouã dintre ei, chiar cu medii mai mari de 7, datoritã diferentelor de notare la recorectare. Din totalul de 2.680 de absolventi de liceu vasluieni inscrisi, din care 298 din promotiile anterioare, si cu exceptia celor 160 de elevi care nu s-au prezentat si a celor 2 eliminati din examen, nu mai putin de 1.932 candidati au trecut cu bine de cea mai importantã probã a maturitãtii din viata de elev, examenul de Bacalaureat. Promovabilitatea la nivelul judetului Vaslui, de 76,67%, cea mai mare din ultimii 8 ani, reflectã parcursul ascendent pe care se aflã invãtãmantul vasluian, si confirmã astfel rezultatele deosebite obtinute de elevii nostri la olimpiadele si concursurile scolare din acest an. Procentul inregistrat situeazã Vasluiul in prima jumãtate a clasamentului national, atat din punctul de vedere al promovabilitãtii, cat si al numãrului de medii de 10, trei la numãr, ori al notelor de 10. Trebuie spus cã recorectarea lucrãrilor, in urma contestatiilor, a dus si la cresterea, de la 417 la 454, a numãrului candidatilor care au obtinut medii de peste 9 la acest examen. In acelasi timp, altii, cãrora le lipseau doar cateva sutimi, nu au avut noroc, nu mai putin de 6 absolventi au picat Bac-ul, cu nota de 5,98, alti 23 cu note de peste 5,90! Doar 7 dintre toti acestia au fãcut contestatii la notele primite la limba romanã si, cu o singurã exceptie, au primit note mai mari, insã insuficiente pentru a trece. Insã, culmea, desi le lipseau doar cateva sutimi, 11 dintre ei nu au fãcut nici un fel de contestatie, fiind astfel obligati sã repete examenul! Mai trebuie mentionat cã niciunul dintre cei 3 candidati care au absolvit cursuri liceale la seral nu a promovat examenul, in timp ce dintre cei 55 de la Frecventã redusã, 11 nu s-au prezentat la examen, si doar 8 l-au si trecut.

Liceenii vasluieni, umanisti prin excelenta

In ceea ce priveste notele obtinute de absolventii de liceu vasluieni la proba obligatorie a profilului, cele mai bune rezultate au fost la istorie, cu o promovabilitate de 96,23%, si limba si literatura romanã, 90,96%, in timp ce, la matematicã, promovabilitatea de 84,22% este net superioarã celei inregistrate anul trecut. In ceea ce priveste proba la alegere, cea mai dificile s-au dovedit a fi chimia, aleasã de 108 absolventi, din care putin peste trei sferturi au reusit sã ia note de trecere, si biologia, la care 585 din cei 763 de candidati (81,82%) au obtinut note peste 5! 91,69% din cei 691 de liceeni care au ales geografia au luat note de trecere, la fizicã, procentul inregistrat fiind de 94,12%, in timp ce la disciplina Logicã si argumentare, aleasã de 825 de candidati, promovabilitatea a fost de 96,65%, semn cã disciplinele umane au fost pe placul liceenilor vasluieni! Acest lucru este demonstrat si de procentul de 100% promovabilitate inregistrat in acest an la materiile de examen filosofie, eco nomie, psihologie sau sociologie. Imbucurãtor este faptul cã 126 din cei 129 de candidati (99,21%) care au ales drept materie de examen o disciplinã de viitor, informatica, au obtinut note de trecere, multe dintre ele chiar peste 8!

Topul liceelor, neschimbat

In ceea ce priveste topul liceelor, acesta a rãmas neschimbat si dupã contestatii, pe primul loc in aceastã ierarhie fiind Colegiul National ‘Gheorghe Rosca Codreanu’ Barlad, cu doar 3 picati, din care unul prin neprezentare, din totalul de 203 candidati. Pe locul II se situeazã Colegiul National ‘Cuza Vodã’ Husi, cu doar 4 respinsi din totalul de 203 candidati, ‘podiumul’ fiind completat de absolventii Liceului Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’ din Vaslui, cu doar 6 respinsi din totalul de 172 de candidati.