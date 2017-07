Ce prevede noul program de guvernare?

marți, iulie 4, 2017, 3:00

Noul program de guvernare 2017-2020 prevede, între altele, «includerea tuturor legilor care vizeazã domeniul economic într-un pachet legislativ unitar ce va fi pus gratuit la dispozitia tuturor agentilor economici si persoanelor fizice care desfãsoarã activitãti independente».

În acelasi program mai este prevãzutã eliminarea din acest pachet legislativ a tuturor prevederilor contrare (care se bat cap in cap) precum si reducerea numãrului de articole si capitole cu peste jumãtate din numãrul actual sunt conditii obli gatorii. Codul legislativ va purta numele ‘Codul Economic al Romaniei’ si va contine Codul Fiscal, Codul de Procedurã Fiscalã, Legea de Înfiintare a Societãtilor Comerciale, Legea Evaziunii Fiscale si toate celelalte legi cu caracter economic. Codul Economic al Romaniei va fi dezbãtut in semestrul al doilea al anului 2017, cu patronatele, cu asociatiile oamenilor de afaceri si cei care desfãsoarã activitãti independente in toate ramurile economiei, cu sindicatele, dar si cu ONG-uri, autoritãti publice locale, alte autoritãti publice interesate, asociatii ale cetãtenilor, firme de consultantã interne si internationale, toatã clasa politicã. ‘Codul Economic al Romaniei, odatã dezbãtut si asumat de toti cei care vor participa la im bunãtãtirea lui, prezentati mai sus, va fi pus in dezbatere parlamentarã incepand cu septembrie 2017. Odatã aprobat de Parlamentul Romaniei, Guvernul va cere un moratoriu celorlalte forte politice din parlament, prin care nicio formatiune politicã sã nu mai initieze propuneri legislative privind modificarea noului Cod Economic al Romaniei, pentru cel putin o perioadã de 5 ani de zile’, se mai aratã in program. Adoptarea Codului Economic al Romaniei se va face cel tarziu la 1 iulie 2018. Începand cu 1 ianuarie 2018, numãrul taxelor, tarifelor si comisioanelor in Romania nu va fi mai mare de 50, iar pentru populatie vor exista cel mult 10 taxe, se aratã in noul program de guvernare 2001-2020. În cele 10 taxe ce revin populatiei sunt incluse contributiile de asigurãri sociale de sãnãtate (CASS), contributiile pentru pensii si asigurãri sociale (CAS), impozitul pe venit, impozitul pe teren, impozitul pe bunuri imobile, impozitul pe masinã, contributia de solidaritate si vignieta. ‘Toate celelalte taxe, tarife si comisioane vor fi eliminate’, prevede programul. Pentru agentii economici, numãrul taxelor fiscale si nefiscale va fi de maxim 40. Pentru a reusi ducerea la indeplinire a acestor mãsuri, Guvernul va prezenta public, cel tarziu la 1 septembrie 2017, no menclatorul taxelor din Romania. Totodatã, se vor prezenta la acea datã si care sunt taxele, tarifele si comisioanele ce vor fi eliminate. ‘Vom extinde cota 5% de TVA pentru vanzarea de locuinte (cele cu o suprafata mai mica de 120 mp), si pentru inputuri in agriculturã, incepand cu 1 ianuarie 2018’, se aratã in document. Programul prevede si infiintarea unei directii aflate in subordinea Primului-Ministru, care va urmãri reducerea numãrului agentiilor si institutiilor aflate in subordinea Guvernului. Aceeasi institutie va mai avea ca atributii impunerea si urmãrirea aplicãrii unei prevederi legislative prin care, incepand cu 1 ianuarie 2019, sã nu mai existe nicio taxã care sã nu poatã fi plãtitã online. Panã la 1 ianuarie 2018, vor fi fãcute publice strategia de reorganizare a institutiilor statului si calendarul de implementare a acestei strategii. Conform noului program de guvernare al PSD, pe care guvernul Tudose ar trebui sã il punã in aplicare, de la 1 ianuarie 2018 companiile nu vor mai plãti impozit pe profit, ci pe cifra de afaceri, cu 2-3 trepte de impozitare. Guvernul doreste sã introduce impozitul pe venit pentru toate companiile, diferentiat in trei trepte: 1%, 2% si 3%, a declarat, joi, Ionut Misa, dupã audierile din Parlament. Un intreprinzãtor nu va mai putea infiinta o nouã companie o perioadã de timp dupã ce a declarat douã insolvente, aratã programul de guvernare al PSD, prezentat joia trecutã. Guvernul va modifica si legea insolventei, cel tarziu panã la 1 noiembrie 2017, astfel incat o firmã sã nu poatã rãmane in faliment mai mult de 2 ani sau dacã nu-si respectã planul de conformare pe o perioada mai mare de 6 luni.