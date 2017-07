Ce atâta vâlvã pentru un… viol!?!

marți, iulie 11, 2017, 3:00

Cei doi tineri din Fãlciu care, luna trecutã, au violat o elevã de clasa a VIII-a, au contestat decizia Judecãtoriei Bârlad care a hotãrât prelungirea arestãrii preventive. În ciuda argumentelor lor si a faptului cã nu se considerã vinovati, cu atât mai mult cu cât unul dintre ei nu a reusit sã-si «potoleascã» dragostea, Tribunalul Vaslui a respins, fãrã drept de apel, cererea celor doi violatori tupeisti.

În seara de 9 iunie, o copilã, a – flatã la magazinul din satul Ranzesti, comuna Fãlciu, a fost invitatã de doi tineri din aceeasi localitate sã se urce in masina acestora, sub pretextul unei plimbãri. Fata, in varstã de 15 ani, proaspãt absolventã a clasei a VIII-a, nu a bãnuit nimic, cu atat mai mult cu cat ii cunostea pe cei doi, care-i erau vecini. Au fãcut o plimbare panã la Murgeni, de unde unul dintre tineri a cumpãrat pre zervative, iar la intoarcere, pe unul dintre ei, Adrian Zalã, l-au apucat ‘cãldurile’ si a incercat sã o constrangã pe fatã sã-i facã o partidã de sex oral. Pentru cã victima sa zbãtut, nu a reusit, astfel cã, odatã ajuns in apoi in comunã, s-a oprit la un bar din localitatea Bogdãnesti. Ulterior, soferul, Vicol Gheorghe, a promis fetei cã o duce acasã insã, in loc sã facã acest lucru, a dus-o pe un camp din afara satului, unde, prin constrangere, a dezbrãcat victima si a violat-o. Dupã ce si-a satisfãcut poftele, a revenit in Bogdãnesti, si-a luat prietenul si s-au intors, in jurul orei 23.00, in Ranzesti, lãsand fata in apropierea casei. Cand au aflat cele intãmplate, pãrintii fetei si fratele sãu mai mare, care, vãzand cã nu se intoarce de la magazin, o cãutaserã toatã seara, au anuntat Politia, cei doi fiind imediat retinuti. Culmea, Adrian Zalã a fost ridicat de mascati chiar de la botezul copilului sãu, pe care il avea tot cu o minorã in varstã de 17 ani! Ulterior, la propunerea procurorilor, Judecãtoria Barlad a emis man dat de arestare preventivã pentru 30 de zile, Gheorghe Vicol pentru comiterea infractiunii de act sexual cu un minor, iar Zalã, pentru cea de tentativã de viol. Trebuie spus cã la scena din masinã a asistat si un alt tanãr, care insã nu a fost pus de acuzare, fiind citat doar ca martor in dosar. Pe data de 3 iulie, instanta barlãdeanã a prelungit man datul de arestare, mãsurã contestatã imediat de cei doi violatori, care sustin cã, de fapt, victima ar fi fost de acord sã intretinã cu ei relatii sexuale si cã, panã la urmã, nici nu ar fi comis cine stie ce gozãvie!… Contestatia a fost respinsã fãrã drept de apel de Tribunalul Vaslui, asa cã cei doi amatori de sex vor rãmane in arestul de la IPJ Vaslui.