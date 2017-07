Cãrti de identitate românesti false, descoperite asupra a doi cetãteni moldoveni

vineri, iulie 14, 2017, 3:00

Politistii de frontierã din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi au depistat doi bãrbati, cu cetãtenie R. Moldova, care aveau asupra lor, ascunse în portofel, respectiv în borsetã, douã cãrti de identitate românesti false, pe care intentionau sã le foloseascã pe teritoriul Frantei si al Cehiei, pentru gãsirea unui loc de muncã.

Tn ziua de 12 iulie a.c., in jurul orelor 13.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Albita – ITPF Iasi, s-a prezentat pentru a intra in tarã, cetãteanul din R.Moldova, Vladimir I., in varstã de 52 de ani, pasager intr-un autocar inmatriculat in Republica Moldova. Tn aceeasi zi a.c., in jurul orei 17.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru a intra in ?arã, cetãteanul din Republica Moldova, Adrian S., in varstã de 20 de ani, cãlãtorind ca pasager intr-un microbuz inmatriculat in Republica Moldova. Tn baza analizelor de risc, politistii de frontierã au solicitat lucrãtorilor vamali efectuarea unor controale amãnuntite asupra pasagerilor, in urma cãrora au fost descoperite, in portofelul lui Adrian S., o carte de identitate si un permis de conducere, iar in borseta lui Vladimir I. o carte de identitate, toate cu insemnele autoritãtilor romanesti. Cu ocazia verificãrilor specifice efectuate, politistii de frontierã au stabilit cã documentele romanesti nu indeplinesc conditiile de formã si fond ale unui document original, aflat in uz, acestea fiind false. Cu privire la cele constatate, bãrbatii au declarat cã au procurat cãrtile de identitate pentru a le folosi pe teritoriul Frantei, respectiv al Cehiei in vederea gãsirii unor locuri de muncã. Acestia au mai adãugat cã au obtinut documentele de la doi cetãteni moldoveni, a caror identitate nu o cunosc, plãtind fiecãruia suma de 300 euro. Poli?istii de frontierã efectueazã cercetãri in cele douã cauze sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale si complicitate la fals material in inscrisuri oficiale.