Canicula face victime (si) la Permise

miercuri, iulie 12, 2017, 3:00

O tânãrã vasluiancã în vârstã de 18 ani a lesinat din cauza cãldurii din sediul SCRPIV Vaslui, dupã mai multe ore de asteptare pentru a se programa în vederea examenului de obtinere a permisului de conducere. Nu este primul incident de acest fel petrecut în institutia care, în aceste zile, este asaltatã de doritorii de permise ori care stau la coadã pentru a-si înmatricula vehiculele. Situatia este si în atentia Institutiei Prefectului – Judetul Vaslui, care însã nu are nicio putere, SCRPIV fiind direct subordonatã structurilor centrale ale MAI.

Pe langã cozile imense pentru obtinerea permisului de conducere sau inmatriculare a unui vehicul, vasluienii sunt obligati ca, in sediul Serviciului Comunitar Regim Permise si Înmatriculãri a Vehiculelor, sã suporte si o cãldurã coplesitoare. În aceastã perioadã, din cauza aglomeratiei si in lipsa oricãrui aparat de aer conditionat, temperatura din interior o depãseste chiar si pe cea de afarã, care, in aceste zile, sa apropiat binisor de 30 de grade la soare. Din aceastã cauzã, o tanãrã in varstã de 18 de ani, din municipiul Vaslui, venitã pentru a se programa in vederea examenului de conducere, a lesinat si, in cãdere, s-a lovit violent cu capul de beton. Speriati, cei din apropiere au anuntat imediat evenimentul la numãrul de urgentã 112, tanãra fiind preluatã de un echipaj SMURD sosit la fata locului. ‘Un echipaj SMURD a intervenit, in urma unei solicitãri fãcute pentru o tanãrã in varstã de 18 ani, care a lesinat pe fondul unei crize de lipotimie si a suferit un traumatism cranio-cerebral prin cãdere de la nivelul solului. Pacienta era constientã, si a fost transportatã la UPU din cadrul Spitalului Judetean Vaslui, pentru investigatii si ingrijiri medicale suplimentare’, a declarat plt. maj. Vlad Cepoi, responsabilul cu relatiile mass-media din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã Vaslui. Este o situatie asemãnãtoare cu cea din urmã cu cateva luni, cand o angajatã a lesinat din cauza cãldurii si a stresului. ‘Este inadmisibil, cu atatia zeci de solicitanti, la care se adaugã angajatii Serviciului, sã nu fie nici mãcar un aparat de aer conditionat, sã nu se asigure cele mai elementare conditii!’, si-a arãtat indignarea consilierul judetean Dan Cain, unul dintre marto – rii la incidentul de ieri. Trebuie spus cã, de mai multe luni, ghiseele si lucrãtorii de la SCRPIV nu fac fatã numãrului din ce in ce mai mare din partea celor care doresc sã obtinã ori sã preschimbe permisele de conducere sau sã-si inmatriculeze vehiculele. Cei care doresc sã dea examen de conducere pot fi pro gramati abia peste minim 3 luni, in timp ce altii sunt obigati sã petreacã ore, chiar zile, la ghisee, pentru a obtine actele solicitate. Chiar dacã situatia este in atentia Institutiei Prefectului judetului Vaslui, aceasta nu are nici o putere, SCRPIV fiind subordonatã direct structurilor centrale ale MAI.