«Când am vãzut documentul, l-am sãrutat!»

vineri, iulie 28, 2017, 3:00

Proiectul «Amenajare Platformã Bazar si Târg Auto” a primit avizul ISU. Dupã ce documentatia tehnicã va fi finalizatã, în cursul lunii august 2017, lucrarea va fi publicatã pe SEAP. Noul bazar va avea o suprafatã de 11.454 metri pãtrati, iar Târgul Auto, de 7.825 metri pãtrati. În ultimii ani, la Primãria Vaslui s-au înregistrat sute de solicitãri pentru spatii comerciale si amenajarea unui târg pentru comercializarea autovehiculelor.

Primãria Vaslui a obtinut, in sfarsit, avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã (ISU), pentru construierea noului bazar. Urmãtoare etapã in ceea ce priveste implementarea proiectului este intocmirea documentatiei tehnice, iar luna viitoare obiectivul de investitii va fi urcat pe SEAP, in vederea adjudecãrii lucrãrii. ìDupã mai mult timp, am reusit sã obtinem avizul ISU, iar cand am vãzut documentul, l-am sãrutat! Este un pas mare pentru realizarea acestei mari investitii pentru comunitatea noastrã’, a spus Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui. Investitia ìAmenajare Platformã Bazar si Targ Auto’ a fost initiatã in urma solicitãrilor celor care isi desfãsoarã activitatea intr-un spatiu care nu oferã conditiile unui comert civilizat. În ultimii ani, la Primãria Vaslui au fost inregistrate circa 600 de solicitãri de obtinere de spatii comerciale. De asemenea, municipalitatea a primit un numãr mare de cereri din partea posesorilor de autovehicule de a se amenaja un targ adecvat, care sã asigure conditii minimale pentru comercializarea autovehiculelor. Ansamblul propus are douã functiuni de bazã: bazarul, cu o suprafatã de 11.454 metri pãtrati (mp), si Targul Auto, cu 7.825 mp. Zona bazar cuprinde cinci hale cu spatii de circulatie tip culoar, o halã pentru tarabe, 56 tarabe, 4 hale pentru magazine, 64 celule magazin (23,50 mp), 7 celule magazin (18,70 mp), 8 celule magazin (9,00 mp), 4 magazine alimentare (40 mp), Pavilion administrativ, parcare cu 104 locuri pentru clienti. Zona Targului Auto cuprinde o parcare cu 92 locuri pentru masini mici si 18 locuri pentru masini mari si spãlãtorie auto. În prezent, in actualul bazar isi desfãsoarã activitatea 125 de agenti economici, dotarea fiind formatã din mai multe tarabe, spatii de depozitare etc. Dupã ce bazarul va fi mutat pe noua locatie, actualul amplasament va fi redat spatiului verde aferent Parcului Tineretului. ßÎn noul bazar vor fi prestate servicii comerciale civilizate cãtre populatie. Aceste servicii le putem considera ca fiind si servicii sociale. Acolo se vor vinde produse cãtre o mare masã a populatiei. Obiectivul va asigura locuri de muncã, va crea noi locuri de muncã si va aduce venituri suplimentare la bugetul Directiei de Targuri si Oboare. Astãzi, nu putem spune cã avem un bazar, ci o aglomeratie de tarabe’, a precizat Vasile Pavãl.