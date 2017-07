Campanie de control pentru verificarea sãpãturilor din domeniul constructiilor

vineri, iulie 28, 2017, 3:00

În perioada 5-7 iulie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a desfãsurat o campanie privind verificarea respectãrii cerintelor minime de securitate si sãnãtate in muncã la lucrãrile de sãpãturi. În urma verificãrilor, au fost identificati si controlati doi angajatori din domeniul constructiilor. În procesele verbale de control au fost constatate douã deficiente si au fost dispuse mãsuri obligatorii de remediere a acestora. Pentru deficientele din procesele verbale de control au fost aplicate douã avertismente. De asemenea, in timpul controalelor au fost dispusã sistarea activitãtii la douã locuri de muncã. ßÎn continuare, vom face controale in toate domeniile de activitate cu privire la respectarea normelor de securitate si sãnãtate in muncã, cat si respectarea legislatiei muncii’, a spus Gheorghe Chirvase, inspector sef ITM Vaslui. Obiectivul general al campaniei a fost diminuarea consecintelor negative, sociale si economice, care derivã din nerespectarea prevederilor legale din domeniul securitãtii in muncã, de cãtre angajatorii din domeniul constructiilor. Inspectorii de muncã au urmãrit si montarea si utilizarea mijloacelor de protectie colectivã impotriva surpãrii malurilor, sprijiniri de maluri in santierele de constructii, precum si verificarea existentei cãilor sigure pentru intrarea si iesirea din zona de excavatii.