Bichinet s-ar manifesta mai amplu, dar n-are… unde!

marți, iulie 11, 2017, 3:00

Deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui, i-a dat un «ultimatum» primarului Bârladului, Dumitru Boros, cãruia i-a transmis cã nu va mai astepta mult timp pentru a i se da un spatiu în care sã îsi amenajeze un cabinet parlamentar.

În stilu-i caracteristic, Bichinet a declarat, in cadrul unei conferinte de presã, cã mai asteaptã doar o sãptãmana ca doleanta sã ii fie indeplinitã, asa cum de altfel prevede legea. ‘Raporturile mele cu primarul Boros sunt bune… incã, insã ele vor suporta o cu totul altã dimensiune dacã in decurs de o sãptãmanã nu ni se dã curs cererii de a ni se da un spatiu, conform legii, pentru cabinetul parlamentar. Dupã cum stiti, eu l-am sustinut pe Boros in campania la locale, din foarte multe motive, dar in principal pentru cã pe mine mã intereseazã Barladul foarte mult, iar el fiind avocat si om cu carte, om bun, nu aveam cum sã il sustin pe celelalt candidat, in spetã pe Solomon. Acum vãd cã unii deja se laudã (aluzie la deputatul USR Mihai Botez, n.r.) cã si-au deschis un cabinet pe la Barlad, unul pe la Vaslui. Ei bine, noi avem cinci deschise deja, ceea ce aratã forta pe care incepe sã o prindã in judet PMP, un partid care, veti vedea, va creste considerabil in perioada urmãtoare’, a declarat Corneliu Bichinet. Pentru a-si intãri spusele referitoare la activitatea politicã ‘in crestere’ a partidului pe care il conduce la nivel judetean, parlamentarul a mai afirmat cã, in ce il priveste, a terminat perioada de reacomodare in Camera Deputatilor, mo tiv pentru care isi va indrepta toatã atentie si energia spre filiala judeteanã a PMP Vaslui. Bichinet a mai anunta cã, in primã fazã va spori iesirile publice ale colegilor de partid, pentru ca mesajele formatiunii sã ajungã in atentia opiniei publice cat mai des si cat mai complet.