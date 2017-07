Bani europeni pentru probleme locale

vineri, iulie 28, 2017, 3:00

Grosul finantãrii europene de 27,7 milioane de euro care revine municipiului Vaslui va fi utilizat pentru constructia de crese si dezvoltarea transportului. Douã crese si o grãdinitã vor fi construite în zona Traian si Cartierul 13 Decembrie. Pe segmentul transportului, se va construi un depou pentru parcarea masinilor electrice, se vor lãrgi cu o bandã strãzile pe unde va circula troleul, se vor face douã parcãri si se vor extinde liniile de troleu. Pânã la sfârsitul anului, Primãria Vaslui trebuie sã finalizeze portofoliul de proiecte.

Municipiul Vaslui dispune in noul exercitiu bugetar al Uniunii Europene 2014-2020 de o alocatie financiarã de 27,7 milioane de euro. Banii pot fi absorbiti pe Programul Operational Regional, Axa 4 de finantare. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a spus cã panã la sfarsitul anului trebuie creionate proiectele, sã fie cunoscute toate obiectivele de investitii propuse de autoritãtile locale. ‘Trebui sã intocmim proiectele pentru cele 27 milioane de euro. Am realizat strategia de dezvoltare, planul de mobilitate, iar de acum lucrãm la portofoliul de proiecte. Agentia de Dezvoltare Regionalã Nord-Est verificã cele douã tipuri de documente si sper sã trecem cu bine de aceastã etapã, sã aducem in plenul Consiliului Local proiectele pe care le-a propus. Deja, din nou exercitiu bugetar au trecut trei ani si trebui stiut cã pentru implementarea unui proiect este necesarã o perioadã de doi ani. Termenele s-au decalat si acum se vorbeste de anul 2022 ca nou termen de implementare a proiectelor’, a spus Vasile Pavãl. Cea mai mare sumã, care se ridicã la 22 milioane de euro, este destinatã axei transporturilor, prin promovarea transportului electric, modernizarea si extinderea liniilor de trasport. Alte axe se referã la recuperarea siturilor industriale abandonate, iar o altã axa finanteazã reabilitarea clãdirilor unde se efectueazã activitãti sportive, educationale etc. Nu in ultimul rand, o axã se referã la construirea de crese si grãdinite. ‘Ne-am gandit sã construim douã crese, pentru cã avem deficit, si o grãdinitã. O cresã si o grãdinitã in Cartierul 13 Decembrie si o cresã in zona Traian. Acum, pentru cã nu avem suficiente locuri la cresã, am introdus conditia ca ambii pãrinti sã lucreze, pentru a oferi un loc la cresã. Sunt solicitãri in acest sens, iar dacã ratãm aceastã etapã, am blocat Vasluiul. Nu cred cã ne permitem sã ratãm!’, a explicat Pavãl.

Transport ecologic

În ceea ce priveste transportul, se va pune accentul pe transportul electric, pe autobuze hibride, primul pas pentru renuntarea, in viitor, la transportul conventional. În ceea ce priveste dezvoltarea troleului, prin PIDU s-a construit o autogarã si unele linii de troleu, care sunt insã insuficiente. ‘Vrem sã facem un depou, pentru cã masinile electrice nu pot sta sub cerul liber. Amplasamentul depoului va fi unde este actualul obor. Toate zonele aglomerate tre buie legate la transportul public. Vorbim de zona Industrialã, Rediu, liceele ‘Procopiu’ si ‘Mincu’, zona Delea, cu legãturi pe bulevardul Stefan cel Mare. Vom face o bretea la Moara Grecilor, pentru ca troleul sã circule si prin interiorul suburbiei Pe unde va fi linia de troleu, vom extinde strada cu o bandã, pe unde sã circule doar troleulî, a spus Vasile Pavãl. De asemenea, in Zona Gãrii sa va face un pasaj pietonal subteran cu iesiri spre cele patru strãzi laterale. Cu fondurile europene se vor face si douã puncte pentru parcare, care vor fi pozitionate la capãtul linilor de troleu, asa cum sunt indicatorii de proiect. Practic, in acest fel se doreste ca persoanele care vin spre Vaslui sã isi lase masinile la margine orasului, si sã circule apoi cu transortul public. ‘Cei sase primari din Regiunea Nord-Est puteau negocia fondurile intre ei, pe fiecare axã de finantare. Cum toate administratiile locale s-au concentrat pe dezvoltarea transpor tului local, nu s-a negociat nimic, iar fondurile vor fi distribuite asa cum au fost repartizate initialî, a conchis Vasile Pavãl.