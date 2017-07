Autovehicule radiate din circulatie, descoperite la PTF Albita

marți, iulie 4, 2017, 3:00

Politistii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueazã cercetãri fatã de doi cetãteni români care au fost depistati conducând autovehicule radiate din circulatie.

Duminicã, 2 iulie, in jurul orei 6.00 dimineata, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albita s-a prezentat pentru efectuarea for malitãtilor de control pentru trecerea frontierei Andrei J., cu cetãtenie romanã si Republica Moldova, in varstã de 43 de ani, conducand un autoturism marca Volkswagen Passat, inmatriculat in Lituania. Cu o zi inainte, in acelasi punct de trecere a frontierei, in jurul orei 17.30, se prezentase pentru efectuarea formalitãtilor de control necesare trecerii frontierei si Ion C., in varstã de 46 de ani, cetãtean roman, conducand un ansamblu auto format dintr-un cap tractor marca Scania inmatriculat in Elvetia si o semiremorcã marca Schmitz inmatriculatã in Germania. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autovehiculele in cauzã, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã autoturismul marca Volkswagen Passat a fost radiat din circulatie din data de 22.02.2017, iar semiremorca marca Schmitz, din data de 25.10.2016. Cei doi bãrbati au declarat cã nu aveau cunostintã despre faptul cã acestea figurau ca fiind radiate, respectiv cã nu au drept de circulatie. În cauzã, politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de punere in circulatie sau conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat sau neinregistrat.