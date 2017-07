Au venit banii pentru legumicultori!

joi, iulie 13, 2017, 3:00

Legumicultorii vasluieni care au scos la comercializare douã tone de rosii si-au primit banii. Astãzi, vor fi fãcute plãtile pentru 14 legumicultori, care vor primi în cont fiecare suma de 13.481 lei. Cei 14 agricultori au scos pe piatã, pânã la data de 15 iunie, peste 28 tone de rosii. Restul legumicultorilor înscrisi în program îsi vor primi banii la sfârsitul anului.

Cei 14 legumicoltori vasluieni care au livrat pe piatã tomate din productia proprie vor primi, astãzi, banii alocati prin ajutorul de minimis. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, a spus cã fiecare agricultor va primi in cont suma de 13.481 de lei, care echivaleazã cu 3.000 de euro. ‘Cei 14 legumicultori au comercializat pe piatã peste 28 de tone de rosii. Fermierii au depus la noi documentatiile prin care sã certifice cã au vandut tomatele, iar noi am fãcut solicitare la Ministerul Agriculturii pentru a aloca suma prevãzutã prin ajutorul de minimis. În total, in program sau inscris 65 de legumicultori din toate zonele judetului. Plãtile care se fac acum sunt pentru cei care au scos la vanzare douã tone de rosii panã la data de 15 iunie 2017. Ceilalti fermieri vor scoate rosii pe piatã in perioada noiembrie-decembrie, iar la sfrasitul anului isi vor primi baniiî, a precizat Gigel Crudu. În program sunt inregistrati 65 de legumicultori (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si societãti comerciale). Producãtorii locali din Albesti, Ivesti, Pogonesti, Duda-Epureni, Crasna si alte localitãti au inscris in program o suprafatã totalã de 69.138 de metri pãtrati. ‘Calitatea rosiilor scoase la vanzare in piete este exceptionalã si au un gust foarte bun. Noi am discutat cu consumatorii din piete si sunt impresionati de marfã. Au fost luate si probe fitosanitare si nu s-au descoperit urme de pesticide, ceea ce face ca aceste rosii sã se apropie de produsele bio’, a mai spus Gigel Crudu. Un producãtor poate primi un ajutor de minimis de 3.000 euro, adicã 13.481 de lei. Pentru a fi eligibili acordãrii acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie sã detinã o suprafatã cultivatã cu tomate in spatii protejate de minimum 1.000 metri pãtrati. De asemenea, producãtorul trebuie sã obtinã o productie de minimim douã kilograme de tomate/metrul pãtrat si sã valorifice o cantitate de tomate de minimum 2.000 kilograme doveditã cu documente justificative, de pe suprafata de teren mentionatã.