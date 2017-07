Au început, deja, înscrierile la Bac-ul de toamnã!

miercuri, iulie 12, 2017, 3:00

Candidatii care nu au reusit sã promoveze examenul în sesiunea din iulie sau în sesiunile din anii anteriori se pot înscrie, începând de marti, pentru a sustine din nou bacalaureatul, înscrierile încheindu-se în 14 iulie. Elevii din anul terminal de liceu care vor promova corigentele, programate pentru perioada 24 – 25 iulie, se vor putea înscrie pentru Bac-ul de toamnã în data de 27 iulie. Examenul va începe cu probele scrise si abia apoi vor urma cele orale.

Imediat dupã afisarea rezultatelor finale ale sesiunii de varã a Bacalaureatului 2017, au inceput inscrierile la sesiunea de toamnã, pentru cei care fie au picat, fie au lipsit, fie nu s-au inscris la aceastã sesiune. Potrivit calendarului oficial, in perioada 11 – 14 iulie are loc inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen, iar in 27 iulie este prevãzutã inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente, programate, pentru elevii din anii terminali de liceu, pentru perioada 24 – 25 iulie. Pentru prima datã la bacalaureat, examenul va incepe cu probele scrise si abia apoi vor urma probele orale. În 21 august se va desfãsura proba scrisã la Limba si literatura romanã, pe 22 august – Limba si literatura maternã, pe 23 august va avea loc proba obligatorie a profilului si pe 24 august, proba la alegere a profilului si specializãrii. Abia apoi se vor desfãsura probele orale ale examenului, in 25 – 28 august fiind programatã evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba romanã, in 28 august, evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba maternã, in 29-30 august – evaluarea competentelor digitale, iar in 30 – 31 august, evaluarea competentelor lingvistice intr-o limbã de circulatie internationalã. În 1 septembrie, panã la ora 16.00, vor fi afisate rezultatele, iar contestatiile vor putea fi depuse in aceeasi zi, intre orele 16.00 – 20.00. În intervalul 2 – 5 septembrie este programatã solutionarea contestatiilor, iar in 6 septembrie vor fi afisate rezultatele finale. La sesiunea de toamnã sunt asteptati sã se inscrie cei 748 de absolventi de liceu vasluieni care nu au reusit sã obtinã media 6.00 sau note de minim 5.00 la sesiunea de varã a Bacalaureatului, mai putin cei doi elevi din Negresti eliminati din examen pentru incercãri de fraudare, dupã ce le-au sunat telefoanele pe care le aveau in buzunar, in timpul probei scrise de limba si literatura romanã. Aproape jumãtate dintre acestia vor putea sustine Bac-ul la doar una sau douã materii, la care nu au obtinut note de trecere, la fel cum o pot face si alti absolventi de liceu din promotii ulterioare anului 2003, restul urmand a sustine toate probele de bacalaureat. Se mai pot inscrie in aceastã a doua sesiune si cei care nu au participat la ultima sesiune. Anul trecut, la sesiunea de toamnã, in judetul Vaslui, promovabilitatea a fost de doar 23,2%, de trei ori mai micã decat la sesiunea de varã, respectiv 207 din cei 850 de candidati inscrisi reusind sã treacã examenul de maturitate, in conditiile in care alti 164 de candidati au preferat sã nu se prezinte la una sau mai multe probe.