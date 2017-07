Atentie la mãrirea salariilor functionarilor din primãrii!

marți, iulie 25, 2017, 3:00

Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a atras atentia primarilor cu privire la preconizatele mãriri la salariilor functionarilor din primãrii, care trebuie decise pânã la sfârsitul acestei luni. „Aveti un fond de salariu care nu prea permite cresteri de lefuri, si mai trebuie sã vã gânditi si pentru anii viitori, sã nu cumva sã rãmâneti fãrã bani de investitii! Dacã nu vã faceti bine calculele, s-ar putea sã fiti nevoiti sã micsorati ulterior salariile sau sã dati afarã functionari”, a atentionat Dumitru Buzatu. În conditiile în care sunt printre cei mai prost plãtiti bugetari, multi dintre functionarii de primãrii aleg sã plece, astfel cã, la acest moment, la nivelul judetului Vaslui sunt nu mai putin de 19 posturi de secretari vacante, pentru care nu se gãsesc amatori.

Dupã ce si-au vãzut alesii locali cu sacii in cãrutã, respectiv cu lefurile mãrite consistent, guvernantii, inclusiv cei de la nivel local, nu prea doresc, invocand lipsa fondurilor necesare, ca si functionarii din administratie publicã localã sã beneficieze, la randul lor, de salarii crescute. Nefiind neapãrat o masã de manevrã electoralã, dispersati in UAT-uri, pentru functionarii din primãrii nu existã o grilã clarã de salarizare, iar Noua Lege a Salarizãrii a lãsat aceste cresteri salariale la mana primarilor, care, la randul lor, sunt indemnati la mare cumpãtare. În cadrul unei intalniri cu primarii, Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, a reiterat indemnurile formulate cu cateva zile inainte, la o intalnire cu secretarii de primãrii pe aceastã temã, atat de reprezentantul guvernului in teritoriu, prefectul judetului Vaslui, cat si de deputatul Adrian Solomon, presedintele comisiei de muncã din Camera Depu – tatilor, organismul responsabil in mare mãsurã de noua Lege a Salarizãrii. ‘Sã nu ne hazardãm prea mult cu cresterile salariale, pentru cã avem un fond de salarii care nu poate fi depãsit, si riscati sã rãmaneti fãrã bani la sfarsitul anului. Dacã nu vã faceti bine calculele, s-ar putea sã ajungeti in situatia sã trebuiascã sã micsorati salariile sau sã dati afarã oameni, situatii pe care nu cred cã vi le doriti. În plus, sã nu vã aud anul viitor cã, din cauza unor prea mari cheltuieli de functionare prevãzute in viitorul buget, nu aveti bani pentru dezvoltare si investitii!’, le-a atras atentia primarilor Dumitru Buzatu. ‘Panã la sfarsitul lunii, trebuie sã promovati hotãrari de Consiliu Local in privinta noilor salarii. Ganditi foarte bine aceastã grile, informati-vã, pentru cã e un lucru nou si, dacã aveti nevoie, solicitati consultantã la noi. Aceste hotãrari atrag dupã ele si alte responsabilitãti, evaluarea personalului si alte multe criterii pe care trebuie sã le aplicati si pentru care trebuie sã rãspundeti, asta in afara responsabilitãtii pentru bugetul comunei pe care o conduceti’, le-a mai spus Dumitru Buzatu primarilor. Culmea este cã aceastã consultanta ar trebui oferitã de alti bugetari, multumiti de noile salarii, dupã chiar spusele liderului lor de sindicat Gheorghe Ochianã, dupã cele douã mãriri succesive de salarii din ultima perioadã primite de angajatii CJ. Între timp, multi dintre functionarii din primãrii, ale cãror salarii sunt aproape la nivelul celui minim, renuntã la calitatea de bugetar si fie se orienteazã cãtre mediul privat, fie iau calea strãinãtãtii. La acest moment, in judetul Vaslui, sunt vacante nu mai putin de 19 posturi de secretari de primãrie, pentru care nu prea se inghesuie amatori, tocmai din cauza salariului mic, raportat la responsabilitãtile postului.