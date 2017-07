Atentie la banii falsi!

miercuri, iulie 5, 2017, 3:00

Numãrul bancnotelor false expertizate de BNR a crescut cu 56%. bancnota de 100 lei este cea mai falsificatã.

Falsurile de bancnote romanesti expertizate la Banca Nationalã a Romaniei (BNR) au totalizat 6.985 bucãti, in crestere cu 56% fatã de anul 2015, se aratã intr-un raport al BNR. ‘Din numãrul total de bancnote false, 60 au fost capturate de politie in cursul unor actiuni specifice, inainte de a fi puse in circulatie, 6.925 falsuri fiind depistate in circulatie (cu 58% mai multe decat in anul 2015). Bancnota cu cel mai mare numãr de falsuri inregistrate a fost cea de 100 lei, cu 5.660 bucãti’, se aratã in document. Potrivit acestuia, pe locul al doilea s-a situat bancnota de 10 lei, cu un numãr de 1.084 falsuri, iar pe locul al treilea, bancnota de 50 lei, cu un numãr de 150 falsuri. Numãrul de falsuri la 1 milion de bancnote autentice in circulatie a fost de 5,2 bucãti, fatã de 3,7 bucãti in anul 2015.