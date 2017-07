Asistatii social, în grevã

marți, iulie 11, 2017, 3:00

Asistatii social nu vor sã mai munceascã pentru ajutorul social. Chiar dacã sunt obligati prin lege sã presteze maxim 70 ore muncã pe lunã pentru a încasa banii, asistatii refuzã sã le presteze. În comuna Dragomiresti, autoritãtile locale au tãiat de la ajutor peste 100 de familii, care nu au vrut sã lucreze. În ultima perioadã, oamenii de afaceri, sindicatele au cerut ca ajutorul social sã fie acordat persoanelor defavorizate, nicidecum celor care îsi fac veacul prin crîsme.

O parte din asistatii social refuzã sã mai presteze orele de muncã, pentru a putea incasa ajutorul so cial. Dãnut Iacob, primarul comunei Dragomiresti, a spus cã, in ultima perioadã, a tãiat de la venitul minim garantat peste 100 de familii. Primarul ne-a spus cã, in anii trecuti, multe persoane care primesc ajutor social au fost trecute cu vederea si nu au fost chemate de autoritãtile locale la muncã. ‘Multi beneficiari de venit minim garantat nu mai vin la muncã. Noi avem fãcut un plan de actiune pentru anul curent, facem prezenta zilnic si ii repartizãm la diferite munci: curãtirea de santuri, tãiatul de vegetatie, curãtenie in targuri, cimitire etc. Eu mã folosesc de acesti oameni. Am ridicat cu persoane de la ajutorul social douã cãmine culturale, dau lucrarea la 5-6 meseriasi, iar ei fac lucrare si isi acoperã orele de muncã pentru un an de zile. Le duc materiale, tot ce au nevoie. Mai avem acum in jur de 270 de famiii care primesc ajutor social’, a spus Dãnut Iacob. Potrivit legislatiei in vigoare, o familie care primeste venit minim garantat trebuie sã presteze lunar maxim 70 de ore. Orele de muncã se stabilesc in functie de numãrul membrilor fiecãrei familii. Spre exemplu, o familie care are de fãcut 16 ore/lunã lucreazã cate 4 ore/zi si primeste 140 lei ajutor social. ‘Cand facem dosarele, merg asistentii sã facã anchetele sociale si pe multi nu-i gãsim la domiciliu. Ori sunt plecati pe la Timisoara, in strãinãtate sau, pur si simplu, nu vor sã lucreze. Nu putem sã le dãm bani in continuare, pentru cã asa ii descurajãm pe cei care se tin de muncã’, a mai spus Dãnut Iacob.

Asistatii stau prin crâsme

În cadrul Sedintei Comisiei de Dialog Social Vaslui din luna mai, beneficiarii de venit minim garantat au fost luati in vizor. Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui, a spus cã slujbele libere de la Fortele de Muncã nu se ocupã pentru cã nu existã… poftã de muncã. Oamenii de afaceri sunt de acord cu sprijinirea persoanele defavorizate, insã cer ca sprijinul financiar pentru persoanele apte de muncã sã fie anulat. ‘Dupã somaj, nu mai este nimic. Trebuie sã dãm bani celor care muncesc, nu sã plafonãm salariile. Sã dãm bani necãjitilor, dar nu puturosilor! Sã nu dãm celor care stau in crasme si nu fac un sant curat, un drum, nu taie nicio iarbã. Oamenii de afaceri din judet nu pot intelege : de ce trebuie sã plãtim?! Moldovenii erau cunoscuti prin excelentã pentru muncã. Acum e cu totul altcevaî, a spus Ionel Constantin. Gheorghe Croitoru, presedintele Sindicatului ‘Frãtia’ Vaslui, a precizat cã Legea nr. 416 privind venitul minim garantat prevede sprijin financiar pentru cei care nu au si nu pot. ‘Institutiile care rãspund de aplicarea legii au dus in derizoriu acest act normativ. Acum primesc bani si cei care au si cei care pot’, a spus Gheorghe Croitoru. Si Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Vaslui, a luat la tintã asistatii social. ‘Vorbim de premii, facilitãti, pentru cei care nu muncesc. Pentru un investitor nu am vãzut sã se acorde o facilitate, sã fie ajutati cei care creeazã plus valoare’, a spus Ovidiu Copacinschi.

Asistatii social, clientii burselor locurilor de munca

În cursul lunii martie 2017, Agentia Judeteanã de Plãti si Inspectie Socialã Vaslui a achitat suma de 3.485.000 lei, pentru 11.303 beneficiari de venit minim garantat. La inceputul lunii aprilie 2017, la bursa locurilor de muncã care a avut loc la Vaslui, au participat peste 1.000 de beneficiari de ajutor social. Mihai Moraru, primarul comunei Stefan cel Mare, a spus cã din comuna pe care o conduce au fost la bursã peste 100 de asistati social, iar o parte dintre participanti si-au gãsit de muncã. ‘Cei care sunt apti trebuie sã isi caute un loc de muncã. Nu discutãm de persoanele in varstã, care au peste 60 de ani. Tinerii care primesc ajutor social sã isi gãseascã un loc de muncã. Cum si ei sunt interesati, suntem pe aceeasi lungime de undã ca ei sã isi gãseascã o slujbã corepunzãtoare calificãrii pe care o au. Asistatii social vor participa la orice eveniment organizat de AJOFM Vaslui, pentru a-si gãsi un loc de muncã’, a spus Mihai Moraru.