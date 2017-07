Aplicarea Legii privind diminuarea risipei alimentare, suspendatã pânã la sfârsitul anului

marți, iulie 4, 2017, 3:00

Aplicarea Legii privind diminuarea risipei alimentare va fi suspendatã pânã la data de 31 decembrie 2017, urmând ca în aceastã perioadã sã fie clarificate unele prevederi si eliminate dificultãtile de aplicare semnalate de asociatiile din productia primarã, se aratã într-un comunicat.

Decizia a fost stabilitã de Guvern printr-o ordonantã de urgentã adoptatã in sedinta de vinerea trecutã si va deveni aplicabilã incepand cu intrarea in vigoare a actului normativ. Prevederile Legii 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare au intrat in vigoare incepand cu 21 mai 2017, insã nu au fost aprobate incã normele de aplicare, transmite Guvernul. În urma intalnirilor organizate de Ministerul Agriculturii cu reprezentantii asociatiilor din sectorul alimentar a reiesit cã existã mai multe probleme legate de aplicarea acestei legi. De exemplu, termenul folosit de ßaproape de expirarea datei-limitã de consum’ poate varia foarte mult in functie de specificul fiecãrui produs. ßPrevederile referitoare la vanzarea produselor cu 3% plus TVA din pretul de achizitie poate crea o retea paralelã de comercializare a produselor agroalimentare care au fost supuse prevederilor referitoare la reducerea risipei de alimente. De asemenea, alte norme si prevederi legale trebuie armonizate cu aceste prevederi referitoare la comercializarea produselor cu 3% plus TVA din pretul de achizitie sau de productie’, transmite sursa citatã, legat de problemele constatate in legãturã cu aplicarea legii. În Legea 217/2016 nu existã prevederi clare referitoare la autoritãtile care constatã contraventiile si aplicã sanctiunile, iar in bugetul pe anul in curs nu sunt prevãzute resurse financiare pentru aplicarea legii. De asemenea, sunt si alte texte din lege neclare sau imposibil de pus in aplicare, transmite Guvernul Romaniei.