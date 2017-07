Angajatii penitenciarelor vor refuza efectuarea de ore suplimentare

luni, iulie 31, 2017, 3:00

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationalã a Penitenciarelor amenintã cu proteste si actiuni în justitie, precizând cã angajatii vor refuza efectuarea de ore suplimentare. Sindicalistii sustin cã sefii din ANM si Ministerul Justitiei refuzã dialogul pentru rezolvarea problemelor din închisori.

ßÎncepem cu o campanie de informare a publicului in legãturã cu prea multele probleme ale sistemului penitenciar si inexistenta implicare a sefilor de la justitie si penitenciare, continuãm cu actiuni administrative si in justitie pentru a apãra si promova drepturile si interesele angajatilor din penitenciare. Între timp, facem proteste in fata penitenciarelor, a ANP si a MJ, asa cum am mai fãcut. Nu ne oprim aici. Îi lovim si acolo unde-i doare mai mult decat la imagine, refuzãm sã mai facem ore suplimentare si alte atributii decat cele specifice functiilor ocupate’, anuntã FSANP pe siteul federatiei. Sindicalistii sustin cã rãman deschisi dialogului. Într-un comunicat transmis vineri, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationalã a Penitenciarelor sustinea cã Guvernul blocheazã investitiile in infrastructura penitenciarelor, ‘crescand deficitul de personal si impunand modificãri de legislatie fãrã o minimã evaluare prealabilã de impact’. ‘Însusi ministrul justitiei, domnul Tudorel Toader, se dovedeste a fi neinteresat de rezolvarea problemelor din penitenciare, in ciuda faptului cã organizatiile sindicale din penitenciare i-au semnalat in repetate randuri situatia extrem de dificilã. Conform Ministerului Finantelor Publice, Guvernul se pregãteste sã ciunteascã incã o datã bugetul penitenciarelor cu suma de 57 de milioane de lei la proxima rectificare bugetarã, in conditiile in care in anul 2017, bugetul Administratiei Nationale a Penitenciarelor a fost deja redus cu suma de 127 de milioane de lei fatã de anul precedent, in pofida repetatelor declaratii politice ingrijorate de conditiile din penitenciare’, transmit sindicalistii. De asemenea, sindicatul sustine cã Guvernul intarzie demararea lucrãrilor de investitii in inchisori, suspendand si ocuparea functiilor vacante.