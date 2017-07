ANAF pune în dezbatere publicã formularul 630 – contributia de asigurãri de sãnãtate si sociale

joi, iulie 6, 2017, 3:00

ANAF supune dezbaterii publice modelul si continutul formularului 630 «Decizie de impunere anualã pentru stabilirea contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate si a contributiei de asigurãri sociale».

Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã supune dezbaterii publice modelul si continutul formularului 630 ‘Decizie de impunere anualã pentru stabilirea contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate si a contributiei de asigurãri sociale’, in vederea derulãrii in mod unitar a procesului de stabilire si de regularizare a obligatiilor anuale reprezentand contributia de asigurãri sociale de sãnãtate si contributia de asigurãri sociale, precum si a anexelor la acest formular: – Anexa nr.1a ‘Situatie privind stabilirea contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate’; – Anexa nr.1b ‘Situatie privind definitivarea contributiei de asigurãri sociale’. ‘Potrivit art. 152 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, in vigoare in anul 2016, obligatiile anuale de platã a contributiei de asigurãri sociale se determinã de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anualã, pe baza declaratiei privind venitul realizat prevãzutã la art. 123 din acelasi act normativ. Conform art. 175 alin. (2) din lege, pentru anul fiscal 2016, obligatiile anuale de platã a contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate se determinã de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anualã pe fiecare sursã de venit, pe baza declaratiei de venit estimat/ norma de venit sau a declaratiei privind venitul realizat, dupã caz. De asemenea, potrivit art. 169 alin. (8) din acelasi act normativ, obligatiile anuale de platã a contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate datorate de persoanele care realizeazã pensii dintr-un alt stat, se determinã de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anualã, pe baza declaratiei specifice prevãzute la art. 130 alin. (4) din Codul fiscal. Formularul se emite de organul fiscal competent in procesul de stabilire a obligatiei anuale de platã a contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate si a contributiei de asigurãri sociale, incepand cu anul 2016’, se aratã in comunicatul ANAF.