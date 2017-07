Alesii Bârladului au analizat operatiunea «Curãtarea de Pomohaci»

miercuri, iulie 12, 2017, 3:00

Încã cetãtean de onoare al Bârladului, preotul cântãret Cristian Pomohaci – implicat într-un scandal sexual de amploare cu un minor – riscã sã îsi piardã aceastã demnitate conferitã de alesii locali. Culmea, cei care îi întorc acum spatele lui Pomohaci sunt aceiasi care l-au primit cu zâmbete galese în galeria cetãtenilor de onoare ai Bârladului. Vorbim de consilierii locali social-democrati, care i-au cerut primarului Dumitru Boros sã bage, repede-repede, pe ordinea de zi, un proiect de hotãrâre initiat de ei în acest sens. Boros s-a comportat, însã, extrem de alunecos si a evitat agil contactul cu subiectul, pânã ce instanta nu se va pronunta definitiv în cazul lui Pomohaci sau pânã ce toti consilierii nu vor fi analizat atent speta.

Sedinta in care s-a luat in discutie initiativa celor zece consilieri locali PSD din Barlad a avut loc luni, 10 iunie. Desi ordinea de zi a intrunirii nu a avut decat 18 puncte, pret de aproape douã ore alesii abia au asteptat sã se intalneascã, la final, cu proiectul cãruia i s-a dat citire incã de la inceputul dezbaterilor, pentru a-l analiza pe toate pãrtile. Pe scurt, initiativa prevedea, doar, retragerea titlului de cetãtean de onoare acordat preotului cantãret Cristian Pomohaci. Initiatorii au spus in primã fazã cã vor face expunerea de motive necesarã numai in cazul in care proiectul lor va intra pe ordinea de zi. Cert este cã motivul pentru care s-a cerut retragerea titlului lui Pomohaci a fost implicarea acestuia intr-un amplu scandal mediatic cu conotatii sexuale, total incompatibil cu demnitatea detinutã de prelat. Întrucat s-a stabilit de comun acord ca proiectul sã fie dezbãtut pe larg la finalul sedintei, pret de aproape douã ore alesii au stat cu dintii inclestati de nerãbdare pentru analizarea subiectului. Purtãtorul de cuvant al grupului de initiativã PSD a fost consilierul local Andrei Huiban. Cand i s-a dat cuvantul, acesta a explicat de unde panã unde initiativa. ßEste un lucru necesar sã dãm un mesaj etic, as spune, prin initiarea acestui proiect. Desi la momentul respectiv a existat un ßlaudatio’, asa cum se intamplã de obicei, intre timp, evenimentele pe care le urmãrim la televizor si care fac deliciul taboidelor sunt de asa naturã incat sã ne facã sã retragem aceastã titulaturã de cetãtean de onoare. Deci, considerãm cã este firesc sã dãm noi (adicã cei care i l-au conferit in primã fazã, n.r.) un asemenea semnal’, a spus Huiban. Probabil discursul acestuia ar mai fi continuat dacã ar fi fost intrerupt sec de un consilier ceva mai mucalit din fire, pe nume Constantin Galea, care a explicat scurt cam cum stã problema: ßN-am stiut cã-i plac bãietii, deci e clarã treaba!’. Printre murmure de plãcere din salã emise de cei amuzati de explicatia lui Galea, primarul Boros a tinut sã intervinã, la randu-i, extrem de scurt: ßEu nu as vrea sã mã amestec in aceastã chestiune. Dacã aveti un proiect de hotãrare, sã il discutati in CL! Dar, dupã mine, este bine sã ne abtinem panã cand vedem exact unde se aflã adevãrul, pentru cã e posibil ca acesta sã fie in altã parte. Ce imi aduc aminte exact este cã acest titlu a fost conferit la initiativa PSD, deci, probabil, din acest motiv solicitati retragerea lui’. Si consilierul liberal Liviu Luca a sesizat transpiratia de pe fruntile unora dintre falnicii initiatori, fãcand si el apel la cumpãtare, desi a admis cã este sigur cã toate informatiile apãrute in presã despre Pomohaci sunt in proportie de 99% reale. ßDar nu putem legifera doar pe baza acestor informatii, ci cred cã ar trebui sã asteptãm o hotãrare definitivã a instantelor de judecatã. Asa mi se pare corect!’, a spus Luca.