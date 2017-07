Ajutoare de deces de peste 7 milioane de lei

luni, iulie 3, 2017, 3:00

În acest an, Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui a acordat un numãr de 2.358 ajutoare de deces. Din numãrul total de ajutoare, 2.356 de beneficiari aveau calitatea de pensionari iar 2, calitatea de asigurati. Bogdan Isabel, directorul CJP Vaslui, a precizat cã suma totalã de platã a fost de 7.049.503 lei. ‘Din cele 2.356 de cazuri, 1.730 au fost pensionari de stat (pentru membru de familie au fost inregistrate 23 de cazuri), iar 626 erau pensionari din sector agricol’, a spus Bogdan Isabel. Cuantumul ajutorului de deces este de 3.131 lei, in cazul decesului asiguratului sau pensionarului, si de 1.566 lei, in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. În sistemul public de pensii se acordã ajutor de deces, in cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu era asigurat ori pensionar la data decesului. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiazã de ajutor de deces o singurã persoanã care face dovada cã a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupã caz, sotul supravietuitor, copilul, pãrintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoanã care face aceastã dovadã. Ajutorul de deces se acordã, dupã caz, pe baza urmãtoarelor documente: cerere pentru acordarea ajutorului de deces, certificat de deces (original si copie), act de identitate al solicitantului (original si copie), acte de stare civilã ale solicitantului, din care sã rezulte gradul de rudenie cu decedatul (original si copie), dovada cã solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie).