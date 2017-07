«Acum nu vedem în piatã proiecte interesante»

vineri, iulie 7, 2017, 3:00

Bãncile si investitorii din sectorul energetic românesc nu pot realiza estimãri pe termen lung pe piata energiei în lipsa unei strategii energetice asumate de autoritãti, astfel cã nu existã momentan pe piatã proiecte interesante de investitii în acest domeniu, a declarat Oana Mogoi, coordonatorul echipei de infrastructurã energeticã din cadrul Bãncii Comerciale Române (BCR).

‘Este foarte important pentru noi sã stim care va fi mixul ener – getic al Romaniei pe viitor. Astfel cã noi considerãm cã este foarte important ca strategia energeticã a Romaniei sã fie aprobatã, pentru ca investitorii si institutiile financiare sã-si alinieze strategia cu strategia generalã pe termen lung a tãrii’, a spus Mogoi, intr-o conferintã orga – nizatã de Energynomics. Potrivit acesteia, atat bãncile, cat si investitorii, trebuie sã stie ce isi propune tara ca strategie pentru a dezvolta un anumit tip de proiect sau altul. ‘Vedem o productie mai mare, ca urmare a aportului de energie regenerabilã din noile proiecte, vedem cuplarea pietelor si cres te rea exporturilor. La acest capitol, este foarte important pentru noi sã stim ce spune strategia energeticã nationalã despre cum vor evolua productia si consumul. Avem nevoie sã intelegem ce vrea Romania sã atingã pe termen lung, de exemplu dacã vrem sã exportãm mai multã electricitate sau dacã vrem sã folosim excesul pentru a ne incãlzi casele, care e corelarea din tre consumul de energie si dezvoltarea industriei’, a arãtat reprezentantul BCR. Mogoi a adãugat cã banca este gata sã sustinã proiecte interesante in sectorul energetic, insã, deocam datã, investitorii sunt in stand-by si nu dezvoltã proiecte interesante. ‘Din pãcate, nu primim si nu vedem pe piatã proiecte interesante de energie, dar suntem deschisi sã sustinem acest sector si sã vedem noi proiecte venind pe piatã’, a mai spus ea. Potrivit acesteia, sectorul ener – getic din Romania este unul stabil, avem avantajul pozitionãrii geografice si l mixului diversificat de resur se, contexul macroeconomic este avantajos, avem destulã lichiditate in piatã, avem fonduri europene disponibile, avem bãnci si alte institutii financiare si avem investitori. ‘Aspectele negative tin de cadrul de reglementare volatil, schemele nesustenabile de subventionare, coordonarea slabã intre autoritãtile publice, cel putin in sectorul termiei si vedem cã strategia energeticã este incã in asteptare si nu oferã niciun detaliu pentru investitori si pentru institutii sã aibã confortul de a-si baza previziunile pe ceva sustenabil pe termen lung’, a continuat Oana Mogoi. Ministerul Energiei a publicat, toamna trecutã, o propunere de do cument privind Strategia Energeticã a Romaniei 2017-2035, proiect care se aflã in acest moment in faza dezbaterilor privind obtinerea unui aviz de mediu. Ultima strategie energeticã a fost aprobatã de Guvern in anul 2007, inainte de criza economicã, iar lucrurile pe piata energeticã s-au schimbat radical de atunci.