Accidente rutiere cu cai

vineri, iulie 14, 2017, 3:00

Din cauza nerespectãrii regulilor de deplasare a vehiculelor cu tractiune animalã pe drumurile publice, douã persoane au suferit vãtãmãri corporale.

In ultimele douã zile, pe raza judetului Vaslui, au avut loc douã evenimente rutiere in care au fost implicate vehicule cu tractiune animalã. In ziua de 12 iulie , un bãrbat de 49 de ani, din comuna Rafaila, in timp ce se deplasa cu o cãrutã pe DJ 248 A, pe raza localitãtii de domiciliu, s-a dezechilibrat si a cãzut din vehicul accidentandu-se. Dupã eveniment, bãrbatul s-a deplasat la domiciliu. In aceastã dimineatã, cãrutasul a sesizat accidentul si a solicitat ambulanta intrucat acuza dureri. La spital acesta a fost diagnosticat cu sfracturã gambã dreaptao. In seara de 11 iulie 2017, pe raza localitãtii Fistici, comuna Cozmesti a avut loc un alt eveniment rutier. D. Marian se afla pe un teren agricol, la incãrcat lucernã, cu vehiculul cu tractiune animalã. La un moment dat, cabalinele s-au speriat, au fugit si au pãtruns pe drumul sãtesc accidentandu-l pe M. Octav, de 68 de ani, care se deplasa pe mijlocul drumului. Si in acest caz, dupã eveniment, victima s-a deplasat la domiciliu. A doua zi, a solicitat interventia unui echipaj medical. Bãrbatul a fost transportat la spital unde a fost diagnosticat cu spolicontuzii prin accident rutier, traumatism cranio cerebralo. De regulã evenimentele in care au fost implicati cei care conduc vehicule cu tractiune animalã au fost comise din vina cãruta?ilor care nu au respectat normele rutiere. Totodatã, au avut loc ?i datoritã neatentiei in conducere atunci cand se deplaseazã pe terenuri cu denivelãri sau in pantã, pentru cã nu stãpanesc animalele care tracteazã aceste vehicule ?i nu le cunosc reactiile. Atat conducãtorii cat ?i pasagerii acestor vehicule trebuie sã fie con?tienti cã posibilitatea cãderii in timpul mersului este foarte mare ?i urmãrile pot fi dramatice deoarece cãrutele nu sunt prevãzute cu sisteme de sigurantã. Vã reamintim faptul cã legislatia rutierã reglementeazã normele rutiere obligatorii pentru conducãtorii vehiculelor cu tractiune animalã astfel incat, prin prezenta acestora pe drumurile publice, sã nu fie periclitatã siguranta circulatiei. Conducãtorii acestui tip de vehicule sunt obligati sã conducã animalele astfel incat sã nu constituie un pericol pentru ei ?i ceilalti participanti la traficul rutier, implicit aceasta presupune a nu se folosi pentru tractiune pe drumurile publice animale care au comportamentul agresiv atunci cand in apropierea lor circulã alte autovehicule! Pentru apãrarea vietii ?i integritãtii corporale a celor care folosesc vehicule cu tractiune animalã ?i a tuturor participantilor la trafic, politi?tii atrag atentia din nou privind necesitatea respectãrii cu strictete a normelor rutiere specifice cãrutelor.