Accident rutier produs de un pusti de 16 ani, beat si fãrã permis

luni, iulie 24, 2017, 3:00

În noaptea de 20 spre 21 iulie, politistii rutieri au fost sesizati despre producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, pe raza comunei Muntenii de Jos. Deplasati la fata locului, politistii au identificat douã persoane implicate in eveniment, un tanãr de 16 ani, din comuna Muntenii de Jos, si un bãrbat de 45 de ani, din municipiul Vaslui. Din verificãri a rezultat faptul cã, in timp ce tanãrul de 16 ani s-a deplasat cu o masinã pe raza comunei Muntenii de Jos, a intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa in fata sa, condus de bãrbatul de 45 de ani. Cele douã persoane au fost testate cu aparatul alcooltest. Tanãrului de 16 ani i-a rezultat o valoare de 1,21 mg/l alcool pur in aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. În cauzã s-a intocmit dosar penal sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de ‘conducerea unui vehicul pe drumurile publice fãrã permis de conducere’ si ‘conducerea unui vehicul sub influenta bãuturilor alcoolice’.