Absolventii de liceu «îngrasã» rata somajului

Un numãr de 294 absolventi de liceu din promotia 2017 s-au inscris deje pe listele de somaj la Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui. Tinerii mai au la dispozitie aproximativ trei sãptãmani sã se inscrie pentru a primi indemnizatie de somaj. Dreptul se acordã absolventilor, la cerere, pe o perioada de sase luni, calculatã de la data expirãrii celor 60 de zile de la absolvire (data absolvirii este 26 mai 2017) si constã intr-o sumã fixã, lunarã, neimpozabilã al cãrei cuantum este de 250 lei. Absolventii care nu se inscriu panã la termenul final, data de 27 iulie 2017, vor pierde sprijinul financiar de la stat si vor fi simpli someri. Pentru a se inscrie, beneficiarii trebuie sã intocmeascã un dosar care sã cuprindã actul de identitate (copie si original), actul de studiu sau adeverinta din care sã rezulte data absolvirii (copie si original) si adeverintã de la medicul de familie cu mentiunea ìapt de muncãî. Conform datelor AJOFM Vaslui, rata soma – jului este in scãdere cu 0,27 puncte proncentuale fatã de luna anterioarã, cand s-a inregistrat o valoare de 10,76%. La sfarsitul lunii mai, in evidentele AJOFM Vaslui erau inregistrati un numãr de 15.394 de someri. Din numãrul total, 1.771 erau someri indemnizati si 13.623 someri neindemnizati. De asemenea, rata somajului inregistratã in randul femeilor a fost de 8,10%.