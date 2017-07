A scãpat de 15 ani de închisoare fãrã sã facã o zi!

luni, iulie 31, 2017, 3:00

Tribunalul Vaslui a prescris pedeapsa de 15 ani de închisoare pentru înselãciune datã unui bârlãdean, condamnat în iunie 2000. Acesta, înainte de anuntarea sentintei, a fugit din tarã. Culma, cererea de contestatie la executare a fost fãcutã de Serviciul de probatiune Vaslui, care, periodic, mai curãtã astfel lista celor peste 150 de vasluieni urmãriti national sau international pentru sustragere de la executarea pedepselor. Dat fiind cã judecãtorii au dispus si retragerea mandatului european de arestare emis acum 10 ani, Marian Liusnea se va putea întoarce linistit acasã

Un barlãdean in varst‘ de 46 de ani, Marian Liusnea, era dat in urmãrire europeanã de mai bine de 17 ani, pentru cã se sustrãgea executãrii unei pedepse cu inchisoarea dictatã de Tribunalul Vaslui. Respectivul a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru inselãciune, dupã ce, in calitate de administrator la o societate din Barlad, la data de 28 octombrie 1998, a inselat o societate comercialã din Iasi, prin folosirea a 7 file CEC fãrã acoperire, prejudiciul fiind de aproape 4 miliarde lei vechi, la valoarea de atunci. Chiar inainte de pronuntarea pedpesei, individul a dispãrut, fiind dat in urmãrire natioalã, pentru ca ulterior, in 2007, judecãtorii sã emitã pe numele lui Marian Liusnea si un mandat de arestare eruopeanã, care nu a fost pus in aplicare niciodatã. În tot acest timp, Liusnea s-a aflat pe lista de urmãriti ai IPJ Vaslui, listã care mai contine alte circa 150 de nume de infractori care se sustrag executãrii pedepselor. Joia trecutã, acesta a primit un cadou nesperat din partea politistilor, care i-au obtinut anularea mandatului de executare a pedepesei. Dat fiind vechimea faptelor, Serviciul de Probatiune din cadrul IPJ Vaslui a formulat la Tribunalul Vaslui o cerere de contestatie la executare a pedepsei primite de Marian Liusnea, cerere admisã de judecãtori. Acestia au redus, de la 15 ani, la 5 ani de inchisoare, pedeapsa aplicatã prin sentinta datã in iunie 2000, totodatã constatand prescrisã, prin neexecutare, aceastã pedeapsã. Drept urmare, instanta a anulat atat mandatul de executare a pedepsei inchisorii, emis in 2000, cat si cel european de arestare, emis 7 ani mai tarziu. În consecintã, Marian Liusnea se poate intoarce linistit acasã, fãrã teama cã, dacã nu mai coite altã infractiune, va ajunge in spatele gratiilor.