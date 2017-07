77.000 persoane fizice si 67.000 juridice, înscrise în Spatiul Privat Virtual

marți, iulie 18, 2017, 3:00

Spatiul Privat Virtual al Fiscului are aproape 144.000 de utilizatori, dintre care 67.000 sunt persoane juridice, se aratã intr-un comunicat de presã al Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã (ANAF) remis, luni, AGERPRES. ‘În prezent, serviciul dispune de aproape 144.000 de utilizatori, dintre care 67.000 sunt persoane juridice, iar restul persoane fizice. Atragem atentia, pe aceastã cale, cã neinrolarea in Spatiul Privat Virtual poate antrena contribuabilii, atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice, intr-o zonã de risc’, se aratã in document. ANAF precizeazã cã, de la 1 iunie, serviciul Spatiul Privat Virtual este disponibil atat pentru persoanele fizice, direct sau prin imputernicit, cat si persoanelor juridice sau entitãtilor fãrã personalitate juridicã prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin imputernicit. Persoanele juridice sau alte entitãti fãrã personalitate juridicã se pot identifica in Spatiul Privat Virtual cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entitãtii fãrã personalitate juridicã, certificatul calificat detinut de persoana fizicã reprezentant legal al persoanei juridice sau al entitãtii fãrã personalitate juridicã, cu certificatul calificat detinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entitãtii fãrã personalitate juridicã si cu certificatul calificat detinut de imputernicitul persoanei juridice sau al entitãtii fãrã personalitate juridicã. Prin Spatiul Privat Virtual, contribuabilii au acces la declaratii fiscale intocmite de persoana fizicã, persoana juridicã sau altã entitate fãrã personalitate juridicã, potrivit legii, cereri adresate de persoana fizicã, persoana juridicã sau altã entitate fãrã personalitate juridicã Ministerului Finantelor Publice/Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã pentru obtinerea unor informatii sau documente in legãturã cu situatia fiscalã personalã, cum ar fi: cerere de informatii despre contributiile de asigurãri sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscalã, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinte de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislatiei fiscale, cereri de audientã, sesizãri, petitii, reclamatii, solicitãri privind informatiile publice si altele asemenea. În plus, acestia mai au acces la acte administrative fiscale, acte de executare si alte acte emise de Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã in executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificãri, somatii si altele asemenea, documente sau acte emise de Ministerul Finantelor Publice/Agentia Nationalã de Administrare Fiscalã la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entitãti fãrã personalitate juridicã, cum ar fi: certificatul de atestare fiscalã, adeverinta de venit si altele asemenea, registrul documentelor electronice comunicate in ultimii 2 ani si altele. Conform ANAF, serviciile de comunicare electronicã, respectiv, Comunicarea prin ‘Spatiul privat virtual’ si Comunicarea prin serviciul ‘Buletinul informativ’ sunt gratuite si disponibile 24 de ore din 24.