54.000 de spinnere pot face un LED sã lumineze timp de o orã

miercuri, iulie 5, 2017, 3:00

Iatã câteva calcule extrem de interesante fãcute de E.ON cu ajutorul studentilor de la Inginerie Electricã din Hanovra – Germania: 750 de spinnere pot face un televizor sã functioneze timp de o secundã, iar 1.000 de spinnere pot porni un frigider.

Si in Europa a ajuns moda spinnerelor, acele jucãrii de invartit pe deget care reprezintã ultima modã, pornitã din Statele Unite. Aceste jucãrii colorate, care costã doar cativa euro, sunt foarte popu lare mai ales printre scolari. Vanzãtorii de jucãrii estimeazã cã s-au vandut deja sute de mii de astfel de dispozitive, care in acest moment sunt invartite energic de mii de degete din intreaga Europã. ‘E nevoie de 54.000 de spinnere pentru a face un LED sã lumineze timp de o orã’, spune un oficial E.ON, conform calculelor realizate impreunã cu studentii la Inginerie Electricã din Hanovra (Germania). Se pare, asadar, cã un singur spinner se rãsuceste cu o vitezã de 15 rotatii pe secundã (lucru care ii reuseste cu usurintã oricãrui jucãtor) si genereazã o cantitate redusã de energie. Împreunã, insã, aceste jucãrii pot face lucruri de neimaginat: de exemplu, 750 de spinnere pot genera energia necesarã pentru a face un televizor cu diagonala de 55 inch sã functioneze timp de o secundã, iar 1.000 de astfel de jucãrii pot face sã porneascã un frigider standard. Cu toate acestea, spinnerele nu sunt o sursã viabilã de energie sustenabilã, pentru cã in cadrul transferului de energie kineticã inspre energia electricã se pierde mult din energia produsã astfel. ‘Energia eolianã si cea solarã rãman cu sigurantã alternative de bazã la sursele conventionale multã vreme de aici incolo’, spune reprezentantul E.ON. La urma urmei, si aceastã modã a spinnerelor este posibil sã aibã o viatã scurtã.