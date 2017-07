50 milioane de euro, pentru modernizarea a 82 kilometri de drumuri judetene

joi, iulie 13, 2017, 3:00

Consiliul Judetean Vaslui a depus la ADR Nord Est Piatra Neamt proiectul drumului strategic, înait de termenul final de depunere a documentatiei, stabilit la 13 iulie 2017. Investitia are o valoare totalã de 50 milioane de euro si priveste reabilitarea a 82 kilometri de drumuri judetene. Drumul strategic este cel mai mare proiect pe infrastructurã al Vasluiului, care face legãtura între zona de sud si cea de nord, prin jumãtatea de vest a judetului.

Dupã doi ani de muncã, Consiliul Judetean (CJ) Vaslui a depus la Agentia de Dezvoltare Regionalã (ADR) Nord-Est 1 proiectul drumului strategic. Investitia vizeazã reabili – tarea mai multor drumuri judetene, pe o lungime de 82 de kilometri, valoarea proiectului ridicandu-se la suma de 223 milioane de lei. Mihaela Chircu, directorul Directiei de Integrare Europeanã din cadrul CJ Vaslui, a spus cã proiectul drumului strategic este cel mai mare proiect pe infrastructurã care a fost depus in judetul nostru. ‘Am reusit sã depunem proiectul. În data de 13 iulie 2017 era termenul final de depunere a dosarului. Din acest moment, urmeazã circa 4-5 luni de evaluare a proiectului. Documentatia se aprobã la nivel regional, se va face o vizitã la fata locului, dupã care dosarul va fi trimis la Bucuresti, la Ministerul Dezvoltãrii Regionale. Cand vom semna contractul de finantare, noi il vom semna cu Ministerul Dezvoltãriiî, a spus Mihaela Chircu. Proiectul a fost depus pe Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarã 6. În ultimul an, proiectul drumului strategic a devenit prioritatea absolutã a CJ Vaslui. În ultima sedinta extraordinarã din sãptãmanã trecutã, au fost operate o serie de modificãri la proiect, pentru ca dosarul sã poatã fi depus panã la 13 iulie 2017. Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, a multimit consilierilor jude – teni cã au rãspuns cu promptitudite tuturor solicitãrilor legate de drumul strategic, mentionand faptul cã proiectul este o problemã care intereseazã pe toatã lumea. ‘De-a lungul timpului ati fost conectati si ati rãspuns afirmativ cand a fost vorba de drumul strategic Barlad – Codãesti. Este proiectul tuturor, pentru cã toti am fãcut eforturi si sperãm sã fim printre cei eligibili si munca noastrã sã nu fie in zadar. La toate sedintele s-a votat in unanimitete pentru acest proeict. Nu am nevoie de paternitatea proiectului, ci facem tot ce e de fãcut pentru ca aplicatia sã fie eligibilã’, a spus Dumitru Buzatu.

25% din drumurile judetene vor fi modernizate

Ierarhia proiectelor pentru finantare va fi stabilitã in urma punctajului obtinut de fiecare proiect, panã la acoperirea sumei totale din program. Dupã aceastã etapã, existã posibilitatea supracontractãrii panã la un procent de 150%, adicã proiectele aflate in rezervã sã poatã fi finantate. Initial, proiectul drumului strategic Barlad – Laza – Codãesti trebuia depus la ADR Nord-Est, panã la data de 15 noiembrie 2016. Cum ghidurile solicitantului lansate de autoritãtile de management au intarziat foarte mult, iar noile proceduri de accesare sunt complicate, perioada de depunere a fost prelungitã. La nivel judetean, proiectul contribuie cu cresterea cu minim 25% a lungimii drumurilor judetene si comunale modernizate, precum si reducerea cu 15% a accidentelor rutiere din cauza stãrii infrastructurii si/sau lipsei unei semnalizãri corepunzãtoare.

Drumul leaga sudul de nordul judetului

Drumul strategic vizeazã modernizarea mai multor drumuri judetene, reunite pe directia Barlad – Alexandru Vlahutã – Laza – Poienesti – Codãesti, cu iesire in drumul national. Practic, drumul strategic judetean Barlad – Laza – Codãesti va face legãtura intre zona de sud si cea de nord prin jumãtatea de vest a judetului. Drumul strategic presupune reabilitarea cãilor de comunicatie intre localitãtile Bãcani, Alexandru Vlahutã, Poienesti, Laza, Bãlteni, Zãpodeni, Dãnesti si Codãesti. Este vorba despre o ‘buclã’ care ocoleste pe la vest municipiul Vaslui, reprezentand o alternativã viabilã la DN 24, principala arterã de circulatie din judet. ‘Dacã pe partea de est a judetului avem reabilitat drumul Murgeni – Cretesti, care mai decongestioneazã traficul, pe partea cealaltã nu existã o legãturã intre sudul si nordul judetului, spre Iasi. Încercãm sã legãm si partea de vest a judetului’, a spus Valeriu Caragatã, adminstratorul judetului Vaslui.