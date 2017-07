38 de vasluieni primesc bani pentru instalatii de încãlzire ecologice

joi, iulie 6, 2017, 3:00

Un numãr de 38 de vasluieni vor primi finantare nerambursabilã prin programul ìCasa Verde Clasicî. Din 29 iunie, in termen de 60 de zile, beneficiarii se pot prezenta la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui pentru semnarea contractelor de finantare. Data limitã pentru semnarea contractului este 25 august 2017. În total, la APM Vaslui au fost inregistrate 261 de dosare, din care au fost verificate 50. Deja, 38 de dosare au fost declarate eligibile, alte 12 fiind respinse. Analiza dosarelor va continua, respectandu-se acelasi algoritm, ordinea alfabeticã a judetelor si ordinea cronologicã a numãrului de inregistrare a dosarelor. La nivelul judetului Vaslui, in cadrul Programului ‘Casa Verde Clasic’ sesiunea 2016, au fost depuse in total 261 dosare, din care 258 pentru instalare panouri solare si 3 pentru instalare pompe de cãldurã. Suma totalã alocatã judetului Vaslui pentru acest program in 2016 a fost de 1.573.664 lei. Prin program se finanteazã sisteme de incãlzire care utilizeazã energie regenerabilã, inclusiv cele destinate inlocuirii sau completãrii sistemelor clasice de incãlzire. Este vorba despre instalarea de panouri solare presurizate/nepresurizate si instalarea de pompe de cãldurã, exclusiv pompele de cãldurã aer-aer. Finantarea se acordã dupã cum urmeazã: panã la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate, panã la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate, si panã la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de cãldurã, exclusiv pompele de cãldurã aer aer.