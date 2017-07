254 de vitezomani, sanctionati în week-end

marți, iulie 18, 2017, 3:00

La sfarsit de sãptãmanã, politistii rutieri au desfãsurat o actiune pentru depistarea si sanctionarea abaterilor rutiere, in special a celor privind nerespectarea regimului legal de vitezã. În cadrul actiunii, politistii au folosit echipamentele de supraveghere video a traficului rutier si de mãsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, pentru depistarea in trafic a conducãtorilor de autovehicule care nu respectã regimul legal de vitezã si sanctionarea acestora. În cadrul actiunii, politistii vasluieni au aplicat 375 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 155.205 de lei. Din numãrul total de sanctiuni, 254 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de vitezã. Cea mai mare viteza inregistratã cu aparatul radar a fost de 171 km/h, pe raza comunei Miclesti. De asemenea, politistii au retinut 36 de permise de conducere, in vederea suspendãrii exercitãrii dreptului de a conduce autovehicule, pentru depãsirea vitezei maxime legale admise cu mai mult de 50 de km/h. Totodatã, au fost constatate de cãtre politisti 2 infractiuni la regimul circulatiei rutiere.

Atentie, viteza ucide!

Politia Romanã recomandã conducãtorilor auto sã circule cu prudentã, cu vitezã adaptatã conditiilor meteo si de trafic si sã acorde o atentie sporitã pietonilor. Depãsirea limitelor legale de vitezã si viteza neadaptatã la conditiile de trafic reprezintã unele dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice Politia Romanã actioneazã permanent pentru reducerea riscului rutier, combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere si salvarea de vieti, precum si sanctionarea celor care nu respectã regulile de circulatie, punand in pericol siguranta circulatiei pe drumurile publice.