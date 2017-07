210 bilete de tratament trebuie sã «astupe»… 1.920 de cereri!

miercuri, iulie 5, 2017, 3:00

În data de 10 iulie 2017, va pleca la tratament balnear o nouã serie de beneficiari din judetul Vaslui. Pentru aceastã perioadã a anului, au fost alocate judetului nostru (doar) 210 bilete de tratament, in timp ce Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui a primit nu mai putin de 1.920 cereri. Pentru seria a IXa de beneficiari, CJP Vaslui a in ceput sã primeascã bilete si pentru statiunile Felix, Cãciulata, Vatra Dornei si Eforie Nord. Alte statiuni unde pensionarii si asiguratii sistemului public de pensii pot merge la tratament sunt Bãltãtesti, Cãciulata, Sovata, Herculane, Sangeorz Bãi, Targul Ocna, Covasna, Lacu Sãrat, Olãnesti, Govora, Sãrata Monteoru, Amara, Busteni, Buzias, Sinaia, Slãnic Prahova. Pentru anul curent au fost stabilite 18 serii, cu prima plecare incepand din 10 martie 2017. Biletele de tratament se acordã individual. În cursul unui an calendaristic, unei per soane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situatia neridicãrii biletului de tratament repartizat pentru o serie, solicitantul mai poate obtine un alt bilet de tratament doar din categoria celor nevalori ficate pentru seria respectivã sau, dupã caz, la cerere, pentru o altã serie. Pentru a se putea inscrie in vederea obtinerii unui bilet de tra tament, potentialul beneficiar depune la sediul CJP Vaslui cererea tip si copia buletinului sau cãrtii de iden titate, urmand ca restul do cumentelor sã fie atasate la momentul eliberãrii biletului.