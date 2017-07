2017 – un an cu zero pentru mediul de afaceri din judetul Vaslui

marți, iulie 18, 2017, 3:00

Judetul Vaslui a ratat cu brio si anul economic 2017. Investitiile guvernamentale sunt zero, atragerea fondurilor europene este zero, iar investitiile private sunt la cota de avarie. Mediul de afaceri este debusolat, cu consecinte negative în numãrul slujbelor, firmelor active, cifra de afaceri. Oamenii de afaceri sustin cã legea salarizãrii bugetarilor are deja un efect pervers în piatã, cei din privat migrând spre sectorul de stat, unde sunt lefuri mult mai mari. În acest context, patronatul întreabã disperat: De unde vor fi luati bani pentru sustinerea legii salarizãrii?!

Anul 2017 este pierdut definitiv pentru mediul de afaceri din judetul Vaslui. Investitiile private, de stat sau cele din fonduri europene sunt moarte, in timp ce mediul de afaceri este intr-o continuã restrangere. Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii (APIMM) Vaslui, a spus cã anul curent se va incheia intro notã tristã, fãrã realizãri care sã ridice standardul de viatã al cetãtenilor. ‘Vedem cã nu s-au dat drumul la investitii de niciun fel, nicio infrastructurã, nimic din ce ar relansa mediul rural sau urban. Erau asteptãri mari pentru fondurile europene, dar absorbtia este zero. Tare as dori sã mã insel, sã am o surprizã, sã vãd altceva la sfarsitul anului. Oamenii de afaceri vasluieni sunt total debusolati, nu mai au curajul sã mai aplice pentru proiectele europene. Sunt lipsiti de incredere in fondurile europene’, a spus Ovidiu Copacinschi.

Fonduri europene, niciun euro atras

Cum Guvernul a anuntat cã abia in septembrie se va concretiza procedura de organizare a Autoritãtii de Management pe linia accesãrii fondurilor europene, sansele de absorbtie sunt aproape de zero. Autoritatea de Management are rolul de a mentine relatiile dintre Uniunea Europeanã si Romania, in ceea ce priveste procedura de accesare a fondurilor europene. Practic, din exercitul financiar comunitar 2014-2020 au trecut patru ani (inclusiv anul 2017), iar in cei doi ani rãmasi la dispozitie nu mai pot fi atrase fondurile europene la un nivel semnificativ. ìJudetul Vaslui pierde enorm. În primul rand vorbim despre dezvoltare, vorbind de aceastã dorintã a societãtii vasluiene de a trãi mai bine. Mediul de afaceri se restrange atat ca numãr de firme, locuri de muncã si cifrã de afaceri. Politica care se face de o bunã bucatã de vreme a transformat statul intr-un concurent al mediului de afaceri, pe cand ar trebuie sã fie un partener. Mediul de afaceri pune la dispozitia statului taxe si impozite, din care statul intretine institutiile, intreaga societate. Statul sã vinã cu politici de sustinere a mediului economic’, a mai spus Copacinschi.

Legea salarizarii, o lovitura pentru privati

Din momentul in care au apãrut discutii publice pe marginea legii salãrizãrii bugetarilor, tot mai multi angajati pãrãsesc mediul privat pentru a se angaja la stat. Ovidiu Copacinschi a precizat cã nu este nimic de comentat in ceea ce priveste acest fenomen, pentru cã toti oamenii cautã o leafã mai bunã. Problema este cã atunci cand aprobi o astfel de mãsurã, ea trebuie sã fie foarte bine adaptatã realitãtilor socioeconomice. ‘Cand iei o asemenea mãsurã trebuie sã faci ca atunci cand contruiesti o casã, sã ii faci fundatie. Fundatia acestei legi trebuie sã fie sursa financiarã. Cine asigurã acesti bani?! Singurul creator de surse financiare este mediul de afaceri. Nu s-a inventat o altã sursã, decat cea economicã, care aduce plus valoare. Tocmai de aceia, statul trebuie sã detinã o sursã care sã ii garanteze aplicarea legii’, a explicat Copacinschi. În acest sens, era imperios necesar intocmirea unei strategii de dezvoltare economicã pe o perioadã de 15 – 50 de ani, care sã asigure o dezvoltare sustrenabilã a sectorului economic. Mai mult, in portofoliul lingvistic actual ar trebuie sã isi facã simtitã prezenta o serie de cuvine care sunt legate intre ele cum ar fi productie, productivitate, numãr mediu de salariati, salariu. ‘Ne punem intrebarea, dacã aceastã lege va fi pusã in aplicare, de unde vor fi luati banii? În orice economie, sectorul bugetar reprezintã 7% din randul celor care sunt legati de economie. La noi sunt maxim 40.000 de salariati la buget, in timp ce 90.000 primesc venitul minim garantat. Dacã mai adãugãm si salariatii de la stat, vedem procentul populatiei active care este implicat in sectorul productiv. Povara de pe umerii celor din mediul privat va fi enormã’, a mai spus Ovidiu Copacinschi.