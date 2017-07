15 membrii ai retelei de contrabandã anihilatã de politistii de frontierã vasluieni au fost retinuti

luni, iulie 31, 2017, 3:00

Politistii de frontierã vasluieni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângã Judecãtoria Bârlad, au destructurat o retea care desfãsura activitãti în sfera contrabandei cu produse din tutun. Pentru destructurarea retelei, care actiona pe raza judetelor Vaslui si Galati, politistii de frontierã au efectuat 51 de perchezitii domiciliare, în urma cãrora au fost confiscate importante sume de bani si alte bunuri utile cauzei, 15 din membrii retelei fiind retinuti pentru 24 de ore.

Joia trecutã, politisti de frontierã din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã (STPF) Vaslui, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad, au declansat o actiune specificã pentru destruc turarea unei retele infractionale care avea preocupãri pe linia contrabandei cu produse din tutun. Au fost efectuate 51 de perchezitii domiciliare la mai multe locatii de pe raza judetelor Vaslui si Galati si 27 perchezitii la autoturisme folosite de cãtre suspecti la activitatea infrac tionalã. La perchezitii au participat 135 de lucrãtori din toate structurile Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi si 40 de jandarmi din cadrul Brigãzii Mobile de Jandarmi Bacãu, fiind puse in aplicare 46 mandate de aducere la audieri. În urma perchezitiilor desfã surate au fost ridicate si indispo niblizate in vederea continuãrii cercetãrilor 811 pachete de tigãri de diferite mãrci, de provenientã R. Moldova si duty-free, 179.960 lei si 2.020 euro, 12 autoturisme, un pistol cu bile, 16 cartuse, 61 petarde, 25 cutii artificii, 1,89 kg argint, articole de imbrãcãminte si incãltãminte suscep tibile a fi contrafãcute, laptopuri, telefoane si cartele SIM, precum si alte obiecte/inscrisuri utile cauzei. Fatã de 36 de suspecti s-a dispus continuarea urmãririi penale, iar pentru 15 dintre acestia procurorul de caz a emis ordonante de retinere pentru de 24 de ore.

Prudenti, dar degeaba!

În urma documentãrii activitãtilor infractionale a membrilor retelei, in perioada ianuarie-iulie, sub coordo narea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad, s-a stabilit cã persoanele in cauzã desfãsurau activitãti de colectare, transport, depozitare si vanzare de produse accizabile supuse marcãrii (tigãri de de productie/ provenientã R. Moldova si dutyfree), cunoscand cã acestea provin din contrabandã, obtinand astfel, ilicit, mari beneficii financiare. Pe parcursul investigatiilor s-a conturat suspiciunea rezonabilã cã acestia au preluat/detinut/vandut cantitatea de aproximativ 32.000 pachete cu tigãri provenite din contrabandã. Membrii retelei au dovedit atentie autoprotectivã sporitã, deplasandu-se de cele mai multe ori cu autoturisme taxi, achizitionand in perioade scurte de timp cantitãti relativ mici de tigãri provenite din contrabandã, pe care le distribuiau rapid pe piata neagrã din judetele Vaslui si Galati, reducand astfel riscul de a fi depistati/surprinsi de organele judiciare.