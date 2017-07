13.430 de familii din judetul Vaslui încaseazã alocatii de sustinere

miercuri, iulie 5, 2017, 3:00

În luna mai, in judetul Vaslui erau inregistrati 13.430 de beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei. Cu acest numãr de beneficiari, Vasluiul se claseazã pe locul trei la nivel national in ceea ce priveste alocatia pentru sustinerea familiei. Doar judetele Bacãu, cu 14.545 de beneficiari si Suceava cu 14.250 beneficiari se situeazã inaintea vasluienilor. La nivel national, alocatiile pentru sustinerea familiei, plãtite in mai 2017, au totalizat 42,89 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 161,47 lei. În luna mai, erau inregistrati 265.621 de beneficiari ai acestui tip de prestatie socialã, fiind suspendati de la platã 21.499 beneficiari, cei mai multi din Buzãu – 1.456, Valcea – 1.422 si Giurgiu – 1.395. Alocatia pentru sustinerea familiei a fost instituitã prin Legea nr. 277/2010 si se adreseazã familiilor ce au in ingrijire copii si realizeazã venituri mai mici decat valoarea unui prag stabilit de lege. ‘Alocatia pentru sustinerea familiei este forma de sprijin destinatã familiilor cu venituri reduse si are drept scop completarea veniturilor familiilor in vederea asigurãrii unor conditii mai bune pentru cresterea, ingrijirea si educarea copiilor. De asemenea, prin aceastã alocatie se urmãreste si stimularea frecventãrii cursurilor unei forme de invãtãmant’, a precizat Sorin Prepelitã, directorul Agentiei de Plãti si Inspectie Socialã Vaslui.