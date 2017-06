Vasluiul, prezentã tristã în topul national al defrisãrilor

marți, iunie 27, 2017, 3:00

Pãdurile din judetul Vaslui nu sunt deloc în sigurantã. Conform Raportului Greenpeace privind tãierile ilegale din pãduri în anul 2016, cu cele 77 cazuri de tãieri ilegale de material lemnos, Vasluiul se claseazã pe locul 34 de tarã. În ceea ce priveste numãrul contraventiilor, Vasluiul se aflã pe locul 10, cu 662 de contraventii. Îmbucurãtor este faptul cã cetãtenii se implicã tot mai mult în apãrarea pãdurilor, Vasluiul fiind pe locul 25 în tarã, cu 65 de sesizãri formulate de cetãteni.

Raportul Greenpeace privind tãierile ilegale din pãdurile Romaniei in anul 2016 confirmã faptul cã in judetul Vaslui hotii de lemn continuã sã isi facã de cap. Anul trecut, la nivel national, au fost identificate 9.444 de cazuri de tãieri ilegale, dintre care 5.222 au constituit fapte penale. Media pe zi de contraventii si fapte penale a fost de 26. În ceea ce priveste tãierile ilegale, Vasluiul a inregistrat 77 de cazuri, ceea ce plaseazã judetul nostru pe locul 34 din tarã. Pare un loc ì bun î, dar, dacã raportãm cazurile la suprafata impãduritã a judetului, care este de doar 13%, lucrurile se schimbã dramatic. ìDesi in anul 2016 s-au inregistrat 5.222 de infractiuni, vestea bunã este cã cifra aceasta reprezintã o scãdere cu 47% fatã de anul anterior. Înjumãtãtirea numãrului de cazuri de tãieri ilegale e rezultatul unor noi prevederi legislative care au sporit numãrul si valoarea sanctiunilor, a unei mai mari implicãri a societãtii civile in procesul de semnalare si a cresterii rolului Jandarmeriei in procesul de constatare si sanctio – nareî, se aratã in Raportul Greenpeace. În cursul anului 2016, la nivel natonal au fost aplicate 22.264 de contraventii, cele mai multe fiind inregistrate in judetele Arges – 2.106 contraventii, Vrancea – 1.969 si Mures – 1.455. La acest capitol, Vasluiul se aflã in topul primelor 10 judete din tarã dupã numãrul de contraventii, cu un numãr de 662 contracventii.

Vasluienii se implica în apararea padurilor

Anul trecut, un rol important in identificarea si semnalarea cazurilor de tãieri ilegale l-a avut societatea civilã, cu ajutorul instrumentelor puse la dispozitie de cãtre autoritãti ca urmare a modificãrii legislatiei in domeniu si a cresterii gradului de transparentã – aplicatia de mobil Inspectorul Pãdurii si site-ul www.inspectorulpadurii.ro. Astfel, 42% dintre cazurile investigate de autoritãti, respectiv 3.986, au fost identificate de cetãteni si semnalate de cãtre acestia autoritãtilor, in vederea aplicãrii de sanctiuni. Judetele cu cel mai mare grad de implicare a cetãtenilor sunt Arges si Dambovita, fiecare cu 7% din totalul cazurilor identificate ca urmare a sesizãrilor primite. Pe segmentul privind impli carea cetãtenilor, judetul Vaslui se claseazã pe locul 25 in tarã, cu 65 de sesizãri formulate de cãtre cetãteni. La nivelul anului 2016, in Romania au fost identificate 9.444 de cazuri de tãieri ilegale, ceea ce reprezintã o medie de 26 de cazuri/zi. Cele mai multe cazuri de tãieri ilegale au fost identificate in judetele Mures – 1.057 de cazuri (11%), Brasov – 664 de cazuri (7%) si Olt – 605 cazuri (6%). Un procent de 42% dintre cazurile investigate de autoritãti au fost identificate de cetãteni si semnalate de cãtre acestia autoritãtilor. Anul trecut, au fost tãiati ilegal 140.964,85 metri cubi de lemn. Tot anul trecut au fost confiscate 1.146 mijloace de transport folosite pentru transportarea de material lemnos fãrã provenientã legalã.

Saraci în paduri

La sfarsitul anului trecut, suprafata judetului ocupatã cu vegetatie forestierã era de 80.148 hectare, ceea ce reprezintã 15,1% din suprafata totalã a judetului, care este de 531.840 hectare. Dacã ne raportãm la fondul forestier national al judetului Vaslui, care la sfarsitul anului trecut ocupa 72.484 hectare, pãdurea reprezintã 13,6% din teritoriul judetului. Spre comparatie, la nivel national, procentul acoperit de pãduri este de 26,7% din suprafata tãrii, in timp ce europenii se bucurã de suprafete fores tiere de 32% din teritoriile nationale. Din totalul zonelor forestiere din judetul nostru, 47.917 hectare sunt in proprietatea publicã a statului, 24.46 hectare sunt in proprietate privatã, iar 321 hectare revin unitãtilor administrativ-teritoriale. În prezent, nu mai putin de 8.475 hectare de pãdure din sectorul privat sunt fãrã pazã, silvicultorii vasluieni reusind sã administreze doar 10.236 hectare.