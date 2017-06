Vasluiul, Cod galben de caniculã, astãzi, portocaliu, sâmbãtã

vineri, iunie 30, 2017, 3:00

Judetul Vaslui se aflã, astãzi si mâine, sub incidenta unei avertizãri Cod galben, respectiv portocaliu de caniculã. Valul de cãldurã va fi persistent iar disconfortul termic, deosebit de accentuat. Temperaturile maxime în judetul Vaslui vor fi cuprinse între 37 si 40 de grade Celsius.

Administratia Nationalã de Meteorologie (ANM) a emis, ieri, noi avertizãri Cod portocaliu si Cod galben de caniculã, valabile vineri si sambãtã in cea mai mare parte a tãrii. Astfel, potrivit meteorologilor, in cursul zilei de vineri, 30 iunie, va fi Cod portocaliu de cãldurã in 19 de judete si municipiul Bucuresti. Valul de cãldurã va persista si se va accentua in cea mai mare parte a tãrii, iar indicele temperaturã- umezealã (ITU) va depãsi pragul critic de 80 de unitãti. Tn sudul Banatului, in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei si in sudul Moldovei, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat si se vor inregistra frecvent temperaturi maxime de 37 – 39 de grade. Tn Lunca Dunãrii, izolat, vor fi valori de 40 de grade. Minimele nocturne se vor situa in general peste 20 de grade. De asemenea, tot vineri, va fi in vigoare o atentionare Cod galben de caniculã in 15 judete din Banat, Transilvania, Crisana si Moldova. Tn aceste zone, disconfortul termic va fi accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 36 de grade. Pe de altã parte, sambãtã, 1 iulie, va fi activ un alt Cod portocaliu de disconfort termic, valul de cãldurã persistand in 22 de judete si Capitalã. Cãldura se va accentua semnificativ in regiunile extra-carpatice, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va depãsi pragul critic de 80 de unitãti. In Oltenia, Muntenia, Dobrogea si in cea mai mare parte a Moldovei, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat si se vor inregistra frecvent temperaturi maxi me de 37 – 40 de grade, mai ridicate in Campia Romanã. Minimele nocturne se vor situa in general peste 20 de grade. In acelasi timp, pe parcursul zilei de sambãtã, va fi Cod galben de cãldurã in sapte judete din cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-vestul Moldovei si sudul Banatului, disconfortul termic se va mentine accen – tuat, iar temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 36 de grade.