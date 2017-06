Vasluienii pun lacãt bãncilor

luni, iunie 12, 2017, 3:00

Vasluienii pun o distantã tot mai mare între ei si bãncile comerciale. Pentru cã economia nu performeazã, veniturile nu cresc iar dezvoltarea se lasã asteptatã, populatia judetului Vaslui a strâns serios robinetul în relatia cu institutiile financiare. Astfel, vasluienii au devenit codasii Moldovei la creditele solicitate, dar si la puterea de economisire. În comparatie cu alte zone din România, situatia Vasluiului este de-a dreptul catastrofalã. Dacã valoarea medie a depozitului bancar raportat la o persoanã fizicã din judetul Vaslui este de 5.962 lei, în judetul Cluj, aceasta este de aproape trei ori mai mare, respectiv 16.303 lei.

Vasluienii sunt cei mai ìretinutiî locuitori din Moldova in ceea ce priveste valoarea creditelor contractate la bãncile comerciale. Din pãcate, judetul nostru ocupã penunltimul loc, inaintea Botosaniului, si in ceea ce priveste capacitatea de economisire a populatiei. Cum forta economiei locale dicteazã apetitul pentru indatorare si economisire, decalajul Vasluiului fatã de alte judete din tarã este imens. Practic, indatorarea merge mãanã in manã cu economisirea, iar in conditiile unei economii anemice, cum este cea a Vasluiului, fluxul financiar de la nivelul judetului este pe mãsurã. Potrivit datelor BNR, Institutului National de Statisticã si Registrului Comertului, capacitatea de indatorare este de circa 4 ori mai mare in judetele cele mai bogate fatã de cele mai sãrace. La nivelul Moldovei, Vasluiul are o valoare medie a creditului raportat la o persoanã fizicã de 5.580 lei. Judetul Iasi are un credit mediu raportat la persoanele fizice de 16.180 lei, Bacãu – 8.376 lei, Suceava – 6.575 lei, Neamt – 6.364 lei si Botosani cu un credit mediu de 6.314 lei lei. La nivel national, populatia activã din 11 judete (Vaslui, Olt, Neamt, Botosani, Giurgiu, Covasna, Dambovita, Cãlãrasi, Sãlaj, Teleorman, Harghita) inregistreazã medii ale creditelor mai mici de jumãtate din media pe tarã, care este de 13.000 lei. Spre exemplu, cea mai mare medie judeteanã a creditului pe o persoanã fizicã activã de 17.665 lei este inregistratã in Cluj, valoare care este de 3,9 ori superioarã plutonului de judete mai sãrace din Romania, printre care si Vasluiul.

Depozitul mediu din România este de 12.327 lei

Valoarea medie a depozitului bancar raportat la o persoanã fizicã din judetul Vaslui este de 5.962 lei. Doar Botosaniul stã mai prost la economisire, cu un depozit mediu pe persoanã fizicã de 5.551 lei. În rest, pe segmentul economisire situatia este urmãtoarea: Bacãu – depozitul mediu are 10.960 lei, Neamt – 10.673 lei, Iasi – 10.317 lei si Suceava cu 9.566 lei. La nivel national, cel mai mare depozit bancar mediu (exclus Bucurestiul) este de 16.303 lei si apartine tot judetului Cluj, cu un procent de 3,6 ori mai mare decat grupul judetelor mai sãrace din tarã. În Romania, depozitul mediu al populatiei la bãncile comerciale se ridicã la suma de 12.327 lei. La inceputul anului 2017, disponi – bilitãtile la vedere in lei ale populatiei din judetul Vaslui erau de 253,3 milioane de lei, in timp ce diponibilitãtile la vedere in valutã se cifrau la suma de 149,6 milioane de lei. În cazul depozitelor la termen, populatia avea in bãnci, in ianuarie 2017, credite in lei de 676,3 milioane de lei, iar economiile in valutã se ridicau la 310,4 milioane de lei.

2016, un an mai bun pentru economii

Anul trecut, economiile din bãnci ale populatiei din judetul Vaslui au crescut, cu circa 100 milioane de lei. Cresteri sub – stantiale ale noilor depozite bancare s-au inregistrat atat in lei, cat si in valutã. Vasluieni au inceput sã prefere disponibilitãtile la vedere in lei si valutã, instrumente financiare mult mai flexibile in comparatie cu depozitele la termen. Potri – vit datelor BNR, in luna noiembrie 2016, diponibilitãtile la vedere in lei ale gospodãriilor populatiei din judetul Vaslui erau in sumã totalã de 235,3 milioane lei. Pe acelasi segment financiar-bancar, in ianu – arie 2016, disponibilitãtile la vedere ale persoanelor fizice erau de numai 168,8 milioane de lei. Si in ceea ce priveste disponibilitãtile la vedere in valutã sumele economisite de vasluieni au crescut considerabil. Dacã in luna ianuarie acestea erau de 106,3 milioane de lei, la sfarsitul lunii noiembrie, sumele din bãnci ale populatiei au crescut la 147 milioane de lei. În ceea ce priveste depozitele la termen in valutã, acestea s-au mentinut pe parcursul intregului an la circa 304 milioane de lei. În schimb, pe segmentul depozitelor la termen in lei, economiile populatiei s-au diminuat pe parcursul anului precedent cu circa 7 milioane de lei.