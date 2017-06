Un sfert din elevii de-a VIII-a nu vor sustine Evaluarea Nationalã!

miercuri, iunie 14, 2017, 3:00

Aproape un sfert din elevii de clasa a VIII-a nu vor sustine examenul de Evaluare Nationalã din acest an, din simplul motiv cã nu au situatiile scolare încheiate. În afarã de 480 de elevi aflati acum în stare de corigentã, nu mai putin de alti 156 sunt deja declarati repetenti, alti 405 elevi au o situatie scolarã ambiguã, multi dintre ei fiind în situatie de abandon scolar. Cei care vor promova gimnaziul vor putea, totusi, intra la liceu, dar la toamnã, pe locurile rãmase neocupate.

Sãptãmana trecutã, inainte de sfarsitul cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a, acestia au avut posibilitatea sã se inscrie in vederea sustinerii examenului de Evaluare Nationalã, al cãrui rezultat conteazã in mare mãsurã la inscrierea la liceul si specialitatea dorite. Evaluarea nationalã va debuta pe data de 19 iunie, cu examenul scris la limba si literatura romanã, urmat, pe 21 iunie, de proba la matematicã, afisarea rezultatelor fiind programatã pentru data de 26 iunie, zi in care pot fi depuse si eventualele contestatii. Rezultatele finale urmeazã a fi afisate pe data de 30 iunie, insã emotiile absolventilor de gimnaziu vor continua incã cateva zile, panã vor fi afla dacã au fost admisi sau nu la liceul preferat. Mai trebuie spus cã, incepand din acest an, in cadrul mediei de admitere, pe baza cãreia se realizeazã inscrierea in clasa a IX-a de liceu, media generalã la Evaluarea Nationalã are o pondere de 80%, iar media generalã de absolvire a claselor V – VIII, doar 20% in calculul mediei de admitere. La examenul de Evaluare Nationaã din acest an, in judetul Vaslui, s-au inscris un numãr de 3.534 absolventi de gimnaziu, doar trei sferturi din totalul elevilor care, la inceputul acestui an scolar, frecventau cursurile claselor a VIII-a. Nu mai putin de 480 de elevi nu vor putea sustine acest examen, pentru cã au una sau mai multe corigente, pe care le vor sustine in zilele de 24 si 25 iulie. Dacã nu vor obtine note de trecere, unii dintre ei se vor alãtura celor 156 de elevi vasluieni deja declarati repetenti si care vor trebui sã repete cursurile claselor a VIII-a. Nu mai putin de alti 405 elevi de gimnaziu nu s-au inscris la Evaluarea Nationalã, din diverse motive, fie, desi au medii de trecere, au situatiile scolare neincheiate din cauza absentelor, unii dintre ei find deja declarati in stare de abandon scolar, dupã ce, in acest an scolar, au cumulat chiar si peste 100 de absente. Alti elevi au preferat sã nu sustinã acest prim important examen pentru cã, desi au o situatie scolarã bunã, isi vor urma pãrintii in strãinãtate, acolo unde acestia sunt plecati la muncã, sau pur si simplu, nu sunt interesati la ce unitate licealã de invãtãmant isi vor continua studiile. Cu totii, atat cei care vor promova corigentele, cat si cei care nu au vrut sã sustinã Evaluarea Nationalã, vor putea urma totusi cursurile liceale, putandu-se inscrie la o astfel de unitate de invãtãmant la toamnã, in cea de-a doua sesiune special alocatã in acest sens, pe locurile rãmase vacante.